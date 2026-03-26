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Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años

La víctima fue encontrada en su vivienda de avenida Francia al 4800, con signos de violencia. Vecinos aseguran que vieron a dos personas huir del lugar

26 de marzo 2026 · 20:28hs
La zona del crimen barrio Plata

La zona del crimen barrio Plata

Un hombre de 75 años fue hallado muerto este jueves por la tarde en su vivienda de barrio Plata, en un hecho que es investigado como homicidio en ocasión de robo.

El episodio ocurrió alrededor de las 18.40 en una casa ubicada en avenida Francia al 4800, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue enviado al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 46 años, sobrino de la víctima, quien relató que se había acercado al domicilio y encontró la puerta abierta y la vivienda completamente revuelta.

Al ingresar, halló a su tío, identificado como Ercilio Centurión, tendido en el suelo del living, por lo que solicitó asistencia médica de urgencia.

Minutos después llegó una unidad del Sies, cuyo personal constató el fallecimiento del hombre. De acuerdo a las primeras evaluaciones, la causa de muerte sería una posible asfixia mecánica.

Sospechosos y primeras pistas

En base a los testimonios recogidos en el lugar, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un robo.

Un vecino indicó que momentos antes había visto a dos hombres en la vereda realizando tareas de poda, mientras que otra testigo aseguró que esas mismas personas fueron vistas saliendo apresuradamente del interior de la vivienda.

La escena fue preservada para las pericias correspondientes, mientras que se dio intervención a la fiscalía en turno para avanzar en la investigación, relevar cámaras de la zona y tomar declaraciones que permitan esclarecer el crimen.

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