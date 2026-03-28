Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

Diego G. fue identificado durante un operativo en Villa Gobernador Gálvez para esclarecer el homicidio de Oscar Sarria

La investigación sobre un reciente crimen en la zona norte de Rosario avanzó este viernes con la detención de un hombre de 44 años en Villa Gobernador Gálvez. Fuentes oficiales confirmaron que estaba haciendo viajes con una aplicación de transporte , aunque todavía no está clara su conexión con el asesinato.

La policía arrestó a Diego G. muy lejos del sitio donde mataron a Oscar Sarria (62), baleado el último miércoles a la noche en su casa. En el operativo se secuestró un automóvil utilizado el día del homicidio , de acuerdo al análisis del material de cámaras de videovigilancia.

Mediante el sistema Lince , los encargados de la pesquisa determinaron que los autores del ataque fatal emplearon un Chevrolet Astra gris . En menos de 48 horas, las autoridades hallaron el vehículo y demoraron al conductor por orden de la fiscal Paula Barros .

La búsqueda del coche a través el procesamiento de imágenes con inteligencia artificial concluyó con un procedimiento sobre Marino Bruno al 400, en inmediaciones del Fonavi Guereño . Cuando lo interceptaron, el automovilista dijo que estaba trabajando con los viajes que suelen ofrecer plataformas como Uber o Didi .

Detenido Marino Bruno 400 3 Foto: Gobierno de Santa Fe.

En primera instancia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó el traslado del chofer a una sede policial. Además del vehículo, los agentes le secuestraron el teléfono celular y su documentación para colaborar con los peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI).

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El hallazgo del Astra introduce nueva evidencia en la causa sobre el homicidio del 25 de marzo. De acuerdo a la denuncia inicial, la víctima fue baleada en Machain al 1800 mientras atendía una despensa a través de la ventana de su casa.

Uno de los primeros videos que obtuvieron los investigadores apunta hacia dos delincuentes en moto que se acercaron a la vivienda a las 23.18. Después de los disparos, escaparon hacia el norte por la misma calle.

Un asesinato al filo de la medianoche

Un testigo le contó a La Capital que el hombre de 62 años salió de su hogar para pedir ayuda tras el ataque. "Cuando me acerqué, vi al hombre abrir la puerta y arrastrarse para afuera. Quedó abajo del marco, daba mucha impresión", comentó.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de llevar a Sarria hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Los médicos advirtieron que un proyectil le había atravesado el pecho y se encontraba en estado crítico.

crimen de Oscar Ramón Sarría Foto: La Capital / Virginia Benedetto

La muerte del paciente se confirmó alrededor de la 1.30 de la mañana del jueves. En el inicio de la pesquisa, la policía constató que la víctima estaba cumpliendo una condena a 3 años de prisión condicional por abuso de arma de fuego y lesiones leves.

Según el registro judicial, el hombre asesinado participó en una violenta discusión junto con su cuñado en marzo de 2023, cuando ambos amenazaron a un joven que estaba limpiando un baldío cerca de Ghiraldo al 2400 para montar un emprendimiento. En esa oportunidad, el muchacho recibió disparos en una pierna y un brazo.