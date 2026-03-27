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El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

El otoño se tomará un descanso durante varios días ya que se espera que, tras el paso de las lluvias, haya un nuevo repunte de las temperaturas

27 de marzo 2026 · 20:16hs
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario.

Héctor Rio / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario.

El pulso otoñal que llegó a Rosario esta semana se tomará una pausa en los próximos días. Se espera que el tiempo, durante este fin de semana, sea inestable, con un alerta amarillo por tormentas incluido, y que luego derive en un repunte de las temperaturas que se irán por encima de los 32 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para la madrugada y la mañana de este sábado. La advertencia rige para casi toda la provincia de Santa Fe, a excepción del sector noroeste.

En el reporte del fenómeno, desde el SMN indicaron: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

El alerta cesará hacia la tarde de este sábado, momento para el que se esperan chaparrones aislados. Sobre la noche, dejará de llover y así se mantendrá hasta el domingo inclusive, aunque con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 22º y una máxima que llegará a 33º.

Para el lunes, el SMN marca que las temperaturas seguirán aumentando hasta los 34º y que no se deben descartar tormentas aisladas durante toda la jornada.

Recomendaciones

Desde la Municipalidad pidieron a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, solicitaron tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

>> Leer más: Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un terrible caso de abandono de persona

Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

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