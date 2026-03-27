BTS confirmó sede para su visita a la Argentina: cómo y cuándo comprar entradas

Los ídolos del k-pop llegarán por primera vez al país en el marco de su nueva gira mundial: dónde se presentarán

Luego de cuatro años de hiato musical por el cumplimiento del servicio militar de Corea del Sur, BTS, una de las bandas referentes del K-pop , vuelve a los escenarios con una gira mundial. En este marco, llegarán por primera vez a la Argentina. Aunque ya se conocían las fechas, programadas para el viernes 23 y sábado 24 de octubre, ahora se develó la sede: el Estadio Único de La Plata.

Además de Argentina, los artistas surcoreanos planean dar shows en otros cuatro países de América Latina . Se trata de México, Colombia, Perú y Brasil. De esta manera, grandes comunidades de fans del K-pop se preparan para recibir a los llamados "idols".

En cuanto a la gira mundial de BTS, esta comenzará en abril del 2026 con tres conciertos en Goyang, Corea del Sur. Después pasarán numerosas ciudades de Europa, América del Norte, para finalmente llegar a América Latina. Luego, visitarán el sudeste asiático y Australia. El último concierto del "BTS Wolrd Tour" será en Manila, Filipinas.

El anuncio de "BTS World Tour" llegó unas semanas antes del lanzamiento del tan esperado quinto álbum de estudio, titulado "ARIRANG", que fue lanzado el 20 de marzo y está compuesto por 14 canciones nuevas.

Cómo conseguir entradas para BTS en Argentina

Las entradas estarán disponibles a través de AllAccess y se venderán en dos etapas: una primera preventa exclusiva para quienes tengan Army Membership, que comenzará el martes 7 de abril a las 10 de la mañana, y una venta general que empezará el viernes 10 de abril desde las 10.

Quienes tengan la membresía Glogbal deberán registrarse previamente en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16. Solo quienes completen ese paso podrán acceder a la preventa. Al momento de la compra, se solicitará un número de membresía de 9 dígitos (que comienza con “BA”) para habilitar el acceso.

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Otras fechas de BTS en América Latina

Ciudad de México será la primera localidad latinoamericana en disfrutar los recitales de BTS. Será en mayo del 2026. Luego, durante el mes de octubre los ídolos del K-pop darán recitales en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

Las fechas son las siguientes