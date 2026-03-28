Newell's vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina La Lepra quiere comenzar el torneo con un paso firme en Rafaela. En esta nota, los detalles del partido 28 de marzo 2026 · 08:25hs

Newell's se enfrenta a Acassuso en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela por los 32avos de final de la Copa Argentina. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Quemero de este domingo por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Acassuso El partido de los 32avos de final entre Newell's y Acassuso se disputará el domingo 29 de marzo a las 20.15 en el estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela. El árbitro principal será Pablo Echavarría, mientras que Facundo Rodríguez y Federico Cano se presentarán como asistentes de línea. El cuarto juez designado será Mauricio Martín.

Dónde ver Newell's vs. Acassuso La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Quemero será a través de TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (16) Newell's llegó hasta los cuartos de final de la Copa Argentina en 2025, donde cayó ante Belgrano. Virginia Benedetto / La Capital >> Leer más: La nueva vida del exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Posibles formaciones de Newell's vs. Acassuso Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Walter Núñez; y Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka. Acassuso: El entrenador Darío Lema no dio indicios del once titular del Quemero.