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Un ex-Newell's fue agredido por ladrones y no jugará con su equipo por Copa Argentina

Matko Miljevic quedó desafectado de la concentración de Racing luego de ser atacado en un intento de robo. Se pierde el partido vs. San Martín de Formosa

28 de marzo 2026 · 15:34hs
Matko Miljevic llegó en enero a Racing

Matko Miljevic llegó en enero a Racing, tras pasos previos por Newell's y Huracán

Racing comunicó este sábado que el volante Matko Miljevic fue desafectado del plantel que este sábado a la noche enfrentará a San Martín de Formosa por los 32avos de final de la Copa Argentina. El club informó que el volante ex-Newell's sufrió un violento intento de robo que le dejó varias lesiones.

Miljevic, que jugó en la Lepra en 2024, sufrió un intento de robo el pasado jueves cuando varias personas lo abordaron con intenciones de robarle.

Como saldo del violento episodio, Miljevic sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda. Desde el club de Avellaneda, al conocer la situación, mantuvieron en la concentración al volante para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas.

De todas formas, este sábado pasado el mediodía, el mediocampista dejó el hotel donde Racing concentra a la espera del duelo por Copa Argentina. “Se espera que el lunes pueda reintegrarse al grupo”, sumaron desde las redes oficiales de la institución de Avellaneda.

Intento de robo y salida del equipo

Según contaron fuentes cercanas al jugador, el intento de robo fue en la zona de Puerto Madero, en Buenos Aires. El volante se resistió a la sustracción de una cadenita de oro y un celular, y fue ahí cuando lo agredieron con armas blancas.

El futbolista decidió concentrar de igual manera con el plantel a la espera del encuentro con San Martín de Formosa, en el estadio Florencio Sola (Banfield), desde las 21.15. Miljevic se despertó este sábado con dolores, el cuerpo médico lo evaluó y sugirió que sea desafectado.

Gustavo Costas tomó la palabra de los doctores y descartó a Miljevic para el duelo ante los formoseños. Ahora el DT de la Academia tendrá que buscar un reemplazo, ya que si bien no había adelantado el equipo, el ex-Newell's iba a ser titular tras no tener minutos en el último partido de Racing.

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