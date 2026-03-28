"Cumbres Borrascosas", la película del momento, llega al streaming: cuándo y dónde verla

La nueva adaptación dirigida por Emerald Fennell se podrá alquilar en Mercado Play desde el 29 de marzo, junto a otros títulos destacados

La película "Cumbres Borrascosas" llega a una plataforma de streming a fines de marzo

Hace tiempo que viene dando de qué hablar la nueva película de “Cumbres Borrascosas” . Dirigida por Emerald Fennell (“Promising Young Woman”, “Saltburn”) y con Margot Robbie y Jacob Elordi a la cabeza, la película llegó a los cines el 12 de febrero de este año y, entre comentarios negativos y positivos, desde entonces muchos esperan poder verla desde sus casas. La buena noticia es que la película llegará a una plataforma de streaming.

Se trata de una adaptación cinematográfica de la clásica novela homónima de 1847 escrita por Emily Brontë, una historia de romance dramático e intenso envuelta en una épica de época. La tragedia comienza cuando Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un relato de deseo, amor y locura.

Luego de convertirse en un éxito de taquilla y superar los 200 millones de dólares a nivel mundial, la película llega a una plataforma de streaming para que los usuarios puedan verla desde la comodidad del hogar.

Dónde se podrá ver "Cumbre Borrascosas"

Mercado Play, la plataforma de streaming de Mercado Libre, estrenará “Cumbres Borrascosas”.

A partir del 29 de marzo, los usuarios de Mercado Play podrán alquilar la adaptación más esperada de este clásico de la literatura.

Además, la plataforma cuenta con una selección de títulos para disfrutar desde el hogar. A partir de esa fecha, los usuarios también podrán alquilar esta nueva versión junto con otras películas destacadas como "Me Before You" (“Yo antes de ti”) y "A Star Is Born" (“Nace una estrella”), además de acceder a opciones gratuitas dentro de la plataforma.

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Cómo acceder a Mercado Play en TV

La aplicación está disponible para Samsung (Tizen), LG (webOS), Android TV y Google TV. Se puede descargar en unos simples pasos:

Ingresar a Tienda de aplicaciones del Smart Tv. Buscar "Mercado Play". Descargar la app y comenzar a ver contenido al instante.

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