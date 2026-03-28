La Capital | Zoom | película

"Cumbres Borrascosas", la película del momento, llega al streaming: cuándo y dónde verla

La nueva adaptación dirigida por Emerald Fennell se podrá alquilar en Mercado Play desde el 29 de marzo, junto a otros títulos destacados

28 de marzo 2026 · 07:00hs
La película Cumbres Borrascosas llega a una plataforma de streming a fines de marzo

La película "Cumbres Borrascosas" llega a una plataforma de streming a fines de marzo

Hace tiempo que viene dando de qué hablar la nueva película de “Cumbres Borrascosas”. Dirigida por Emerald Fennell (“Promising Young Woman”, “Saltburn”) y con Margot Robbie y Jacob Elordi a la cabeza, la película llegó a los cines el 12 de febrero de este año y, entre comentarios negativos y positivos, desde entonces muchos esperan poder verla desde sus casas. La buena noticia es que la película llegará a una plataforma de streaming.

Se trata de una adaptación cinematográfica de la clásica novela homónima de 1847 escrita por Emily Brontë, una historia de romance dramático e intenso envuelta en una épica de época. La tragedia comienza cuando Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un relato de deseo, amor y locura.

Luego de convertirse en un éxito de taquilla y superar los 200 millones de dólares a nivel mundial, la película llega a una plataforma de streaming para que los usuarios puedan verla desde la comodidad del hogar.

>> Leer más: Furor y polémica por "Cumbres Borrascosas": ¿vale la pena verla en el cine?

Dónde se podrá ver "Cumbre Borrascosas"

Mercado Play, la plataforma de streaming de Mercado Libre, estrenará “Cumbres Borrascosas”.

A partir del 29 de marzo, los usuarios de Mercado Play podrán alquilar la adaptación más esperada de este clásico de la literatura.

Además, la plataforma cuenta con una selección de títulos para disfrutar desde el hogar. A partir de esa fecha, los usuarios también podrán alquilar esta nueva versión junto con otras películas destacadas como "Me Before You" (“Yo antes de ti”) y "A Star Is Born" (“Nace una estrella”), además de acceder a opciones gratuitas dentro de la plataforma.

Embed

Cómo acceder a Mercado Play en TV

La aplicación está disponible para Samsung (Tizen), LG (webOS), Android TV y Google TV. Se puede descargar en unos simples pasos:

  1. Ingresar a Tienda de aplicaciones del Smart Tv.
  2. Buscar "Mercado Play".
  3. Descargar la app y comenzar a ver contenido al instante.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: thrillers, animación y clásicos que vuelven a la pantalla grande

Noticias relacionadas
Tom Holland se vuelve a poner la máscara del Hombre Araña en la nueva película de Marvel

Marvel estrenó el primer trailer de "Spider-Man: Brand New Day"

Camila Morrone protagonzia la nueva serie que es furor en Netflix

Furor por la serie de terror de Netflix protagonizada por una actriz de raíces argentinas

BTS, el grupo musical de K-pop, desembarca en América Latina este 2026

BTS confirmó que vuelve a Latinoamérica este 2026: ¿cuándo vienen a Argentina?

Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a Rosario en mayo con su nueva gira Free Spirits World Tour

Ca7riel y Paco Amoroso en Rosario: ya están las entradas a la venta

Ver comentarios

Las más leídas

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Lo último

Cumbres Borrascosas, la película del momento, llega al streaming: cuándo y dónde verla

"Cumbres Borrascosas", la película del momento, llega al streaming: cuándo y dónde verla

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Netanyahu impone su agenda a Trump

Netanyahu impone su agenda a Trump

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable
La ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Los hinchas de Newells regresan a las rutas con un importante apoyo para poder hacer el viaje

Los hinchas de Newell's regresan a las rutas con un importante apoyo para poder hacer el viaje

Ovación
Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Vóley. Sonder juega la final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina y quiere escribir su propia historia

Vóley. Sonder juega la final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina y quiere escribir su propia historia

A Newells, la Copa Argentina le abre una nueva puerta en el inicio de su levantada

A Newell's, la Copa Argentina le abre una nueva puerta en el inicio de su levantada

Policiales
Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste
Policiales

Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

La Ciudad
Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Franco Bartolacci presidirá el Consejo Interuniversitario Nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Franco Bartolacci presidirá el Consejo Interuniversitario Nacional

Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín
POLICIALES

Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva
La Ciudad

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos
La Ciudad

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online
La Ciudad

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles
Economía

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha
La Ciudad

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha

Extorsión en Newells: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore
Policiales

Extorsión en Newell's: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore

En julio vuelven a Newells cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos
OVACIÓN

En julio vuelven a Newell's cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos

Dos crímenes en una noche violenta: Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no

Por Martín Stoianovich
Policiales

Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego
Policiales

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos
La Ciudad

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito
LA CIUDAD

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?
Información General

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria
Economía

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos
La Ciudad

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos