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El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: "Expropiar está mal"

Se atribuyó la victoria judicial en EEUU pero hizo un guiño a los demandante al asimilar la expropiación a un robo. Dijo que enviará al Congreso un proyecto para derogar la normativa que permitió estatizar la petrolera

27 de marzo 2026 · 20:13hs
Milei celebró con un discurso en cadena nacional el fallo de la Justicia estadounidense sobre YPF

Milei celebró con un discurso en cadena nacional el fallo de la Justicia estadounidense sobre YPF

El presidente Javier Milei saludó el fallo de la Justicia estadounidense que avaló la renacionalización de YPF pero aseguró que “expropiar está mal porque robar está mal”. En el mismo sentido, anticipó que enviará al Congreso nacional un proyecto para derogar la ley de expropiaciones, bajo la cual el gobierno de Cristina Fernández recuperó en 2012 la petrolera estatal.

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó una sentencia de primera instancia que obligaba al Estado argentino a pagar más de u$s 16 mil millones, más intereses, a dos fondos buitres, dejó incómodo al jefe de Estado.

En una cadena nacional de pocos minutos, consideró que la sentencia es “histórica” y se atribuyó el mérito de la victoria judicial. Pero al mismo tiempo impugnó la decisión de recuperar las acciones de la petrolera estatal porque, dijo, sometió al país a pagar “un precio inconmensurable” en materia de riesgo país, tasa de interés y pérdida de oportunidades de inversión.

Hasta el viernes, el presidente criticaba la expropiación de la petrolera con el argumento de que, por deficiencias legales en el momento de llevarla cabo, el Estado debería pagar sumas millonarias en indemnizaciones. Incluso le puso nombre a esa eventual erogación: el “impuesto Kicillof”, en referencia a la actuación del entonces ministro de Economía en esa operación.

Como el fallo del tribunal de alzada ratificó en todos sus términos los argumentos que utilizó el exministro, al considerar que la ley de expropiación está por encima de los estatutos de YPF, se vio obligado a cambiar de estrategia discursiva. Entonces fue directamente contra la expropiación, al culparla por supuestos costos reputacionales y en materia de oportunidades de inversión.

Estrategia riesgosa

“Los falsos soberanistas pusieron en riesgo al país”, dijo Milei rodeado de sus principales colaboradores, con el jefe de Gabinete, Manual Adorni, en primer plano. Opinó, en esa línea, que “el populismo puede ser beneficioso en el corto plazo pero afecta el andamiaje legal que da sustento a las inversiones”.

Mencionando directamente a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, consideró que “es una afrenta a los argentinos que quieran apropiarse de este resultado”. “Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que pudo habernos costado todo”, fabuló.

Por eso, tras asegurar que a su gobierno le tocó “arreglar los platos rotos”, prometió derogar la ley de expropiaciones. Cabe recordar que la renacionalización de YPF fue clave para el desarrollo de Vaca Muerta. Por otro lado, sus argumentos que asimilan la expropiación a un robo podrían ser utilizados por algún eventual demandante.

>> Leer más: Tras el fallo estadounidense, Cristina y Kicillof reivindicaron la expropiación de YPF

Más allá de eso, celebró que el “fallo histórico” de la Justicia estadounidense haya evitado el pago de u$s 18 mil millones en indemnizaciones. Y luego saludó al equipo jurídico que, en su parecer, permitió el triunfo en el juicio de apelación: Sebastián Amerio, María Ibarzabal Murphy y Juan Ignacio Stampalija.

Para reforzar su ofensiva, el mandatario reconoció que “este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia política, jurídica y diplomática del equipo de gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor”.

Después de enumerar la trayectoria judicial del proceso por YPF, remarcó que el fallo favorable se dio durante su gestión: “Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos”.

En rigor, el gobierno de Javier Milei se limitó a mantener la estrategia jurídica que llevaron adelante en el juicio las administraciones de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Incluso sostuvo al estudio de abogados estadounidenses que lo representó.

Los términos del fallo

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes revocar la sentencia de primera instancia que había condenado al país por la estatización de la petrolera en 2012. Con esta determinación, la Argentina queda eximida, por el momento, de afrontar el pago millonario, considerado uno de los litigios más costosos de la historia reciente.

El tribunal también ratificó que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de nacionalización.

Reacción de los mercados

Las acciones de YPF treparon con fuerza tras el fallo favorable a la Argentina por el juicio de la petrolera estatal en Nueva York. En el mercado local subieron 5,4% mientras que los papeles que cotizan en Wall Street lo hicieron un 3,4%. En cambio, las acciones de la empresa británica de servicios financieros Burford Capital se desplomaron más de 40% en Londres y casi 50% en Nueva York tras el fallo favorable a la Argentina por el juicio por YPF en EEUU.

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