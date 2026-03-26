Tras 12 años de demoras, Santa Fe rescata la obra del Monumento y la reactiva este lunes

Nación firmó el traspaso de la refacción al gobierno provincial, que absorberá la deuda con la contratista y buscará terminar los trabajos para el 20 de Junio.

Finalmente el gobierno nacional firmó el traspaso de las obras de refacción del Monumento a la Bandera al Ejecutivo santafesino y con ello, el lunes que viene la contratista Dyscon volverá a disponer de operarios para retomar las tareas de cara a su finalización el próximo 20 de Junio. La Capital adelantó la semana pasada, que Dyscon aceptó la cesión de potestad de Nación al gobierno provincial. Este era un trámite imprescindible para que la administración de Maximiliano Pullaro no sólo financie la parte final de la ejecución del proyecto, sino que absorba la deuda de unos 1.500 millones de pesos en certificados impagos que la Casa Rosada dejó como saldo pendiente.

De ahora en más, y con la voluntad política de poner manos a la obra, la gestión provincial buscará que el mismo lunes el gobernador Pullaro participe del acto formal para firmar el convenio de traspaso.

La obra sufrió marchas, contramarchas, frenos, reimpulsos y 12 años de demoras. Para colmo de males, y tal como indicó una fuente de la contratista, hubo otra semana de demoras porque el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, sufrió un problema de salud y hubo que hacer todo un trámite anexo para que deleguen la firma del convenio en otro funcionario nacional.

En los despachos de la Casa Gris, hubo expectativa cuando finalmente en el mediodía de este jueves les llegó a manos del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, la copia para firmar del convenio de cesión de la obra. Con todo el camino allanado, este lunes se retomarán las tareas y con una cuenta regresiva para llegar al Día de la Bandera con el Monumento reluciente. Al menos ése es el objetivo de la administración santafesina.

Doce años

Doce años, anuncios infinitos y al menos tres paralizaciones. Este es el resultado del derrotero que deja el Monumento a la Bandera en pos de su embellecimiento y recuperación. Ahora, será el gobierno santafesino quien le ponga el sello definitivo, luego de un nuevo incumplimiento de Nación a una tarea que le fue de su competencia.

El último episodio de atrasos y luces de alerta había comenzado cuando el 2 de marzo pasado Dyscon difundió un comunicado de prensa avisando que frenaba el proyecto tras una deuda de más de 1.400 millones de pesos y certificados de obra impagos desde octubre a la fecha.

Preocupación por la obra

El parate provocó preocupación, indignación, pero también reacción. El propio gobernador Maximiliano Pullaro había anunciado ante esta situación que iniciaría acciones y gestiones para pedir el traspaso de la obra a la órbita santafesina para darle un fin.

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Sobre el recuento final cabe destacar que hace dos semanas atrás, la contratista firmó la documentación presentada por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación aceptando el traspaso de jurisdicción y con ello, la posibilidad de dejar asentado que la provincia tomará las riendas de la situación.

En números, Santa Fe absorbe la deuda impaga de Nación por unos 1.500 millones de pesos y se compromete a fondear otros 1.500 para completar el 28 por ciento restante para llegar al corte de cintas definitivo. Con la rúbrica que estampará el propio Pullaro todo el horizonte queda despejado.

En el medio, hasta la Cámara de Diputados de la Nación había promovido una acción conjunta de los bloques kirchneristas y pullaristas a fin de que hubiera una definición: o Casa Rosada ponía la plata, o le cedía a Santa Fe la tarea. Todo ello, en medio del atronador silencio de las huestes libertarias en la provincia y la ciudad. Lo cierto y concreto es que luego de la formalidad de la documentación y con la voluntad política anunciada por el titular del Ejecutivo provincial, los operarios con sus cascos amarillos y arneses volverán a ponerse manos a la obra a partir del próximo 25 de marzo.

Freno de mano, punto muerto y acelerador

A comienzos de noviembre del año pasado, una crónica de La Capital encabezaba la información con un tradicional "de no mediar sorpresas o interrupciones en los pagos, todo se perfila para que el próximo 20 de Junio los rosarinos disfruten esa fecha patria con el Monumento a la Bandera totalmente recuperado".

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La ejecución del proyecto había alcanzado más del 60 por ciento y, si bien se habían retomado las tareas (tras un año de impasse por falta de pago), todo iba rumbo a dejar en el pasado 11 años de anuncios truncos, idas y vueltas, reformulaciones de proyectos y reprogramación de fechas. Ahora, se cosecharon 12 años de "eterna" espera.

Hasta ese entonces, los certificados estaban regularizados y los operarios estaban trabajando en la proa del Monumento, que da hacia calle Córdoba, para luego continuar hacia el otro costado de la punta de la estructura, por Santa Fe, en la Sala de las Banderas y en la estructura del ascensor de la torre principal.

Por Santa Fe se estaba terminando la restauración de bronce de las ánforas con un sistema de repatinado y antióxido. Al igual que todo el conjunto escultórico incluida La Patria Abanderada, que se erige sobre la proa y es obra del escultor Alfredo Bigatti y ya fue repatinada a nuevo. Y también sobre la escultura Los Andes, obra de José Fioravanti.

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Los trabajos hechos

Al momento del parate del 2 de marzo pasado se estaba finalizando la zona de la Llama Votiva, ubicada en el Propileo, al igual que la puesta a punto del ascensor en la torre que lleva al mirador. En carpeta se encontraba la puesta a punto de la fuente que rodea la proa del Monumento. En su momento, un pronóstico alentador hablaba de la finalización en mayo.

Ya se hicieron trabajos de las fachadas norte, sur y este del Propileo, así como en todo su interior y columnas. Se colocaron cientos de anclajes químicos, también se tomaron las juntas de todas las placas, luego se realizó la limpieza completa y la protección final. También se restauraron las esculturas de bronce Las Américas, situadas en el interior del Propileo.

En punto muerto había quedado entre otras áreas, la instalación del ascensor de la torre principal que da al mirador y obras en la Sala de las Banderas; ambas clausuradas por estas idas y vueltas.

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La historia sin final con Nación

En febrero de 2025, el Monumento se reactivó luego de un año de freno por falta de pago. Había sido suspendido el 28 de febrero de 2024 para abrir una etapa de negociaciones entre Dyscon y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Para tener una referencia de los valores totales de la obra, hay que remontarse a cálculos de 2024. Allí se estimaba que había que desembolsar unos 3.500 millones de pesos para dejar el Monumento a nuevo. En el presupuesto prorrogado con valores de hace dos años, las partidas para avanzar rondaban los 545 millones de pesos: tres veces menos de lo presupuestado tanto por la firma como por autoridades municipales a valores actualizados un año después. Es decir que la versión 2023 de la restauración del Monumento también estuvo accidentada.

La "novela" de 12 años

Como ya se ha mencionado en reiteradas oportunidades, la "novela" de las obras en el Monumento tiene incumplimientos de todos los gobiernos de los últimos 12 años. Su primer capítulo se remonta al 20 de Junio de 2015. Antes de finalizar su segundo mandato como presidenta, Cristina Fernández de Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que no sucedió.

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino. Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se interrumpió por falta de fondos con un 30% hecho de lo proyectado.

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En marzo de 2018, el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Nunca se finalizaron.

En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiaría la obra de restauración, con otro anuncio descollante en abril de ese año: nunca se llamó a licitación.

Interviene la provincia

A mediados de 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro y el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, acordaron que se retomaban las obras y se iban a financiar desde el gobierno nacional. Con el parate de todo 2024 por falta de pago, en 2025 se encendía una luz de esperanza que ahora se desvaneció. Y la esperanza renace pero en un 2026 donde el Monumento a la Bandera quedará en manos de Santa Fe. Francos no es más jefe de gabinete, y el acuerdo de obras compartidas quedó desdibujado.

La puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, etapa II, y de acuerdo al primer cronograma, tendría que haber estado finalizada en enero pasado.