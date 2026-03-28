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Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

El agroinfluencer Bruno Riboldi grabó un nuevo video contra Nicolás Coscia y se viralizaron capturas de pantalla de una supuesta conversación entre ambos

28 de marzo 2026 · 14:20hs
La Joya Agro hizo una denuncia penal contra otro productor.

Foto: Instagram/@lajoya.agro.

La Joya Agro hizo una denuncia penal contra otro productor.

Pasada una semana desde que recuperó 161 vacas en un campo de Chabás, el influencer conocido como La Joya Agro insistió este viernes en que sufrió un robo. Mientras tanto, en redes sociales empezaron a replicarse los presuntos mensajes de Whatsapp sobre la compra de una camioneta como antecedente del conflicto.

"¿Saben por qué el imputado está haciendo todo lo posible para quedar como socio mío? Para zafar de la causa penal y no puede", dijo Bruno Riboldi en el último video que publicó. Así desmintió la postura de la defensa de Nicolás Coscia, imputado en Villa Constitución por defraudación por abuso de confianza en la comercialización de la hacienda.

Aunque el denunciante dijo días atrás que iba a dejar el tema de lado en su cuenta de Instagram, la grabación más reciente ratifica que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por la vía judicial. En este sentido, remarcó: "Tranquilo, que faltan declarar todos y yo tengo todos los papelitos porque las vacas las vendió una empresa que no era mía".

¿Qué dice el chat de La Joya Agro?

Las capturas de pantalla que se multiplicaron en las últimas horas indican que el agroinfluencer necesitaba cobrarle una deuda a Coscia para pagar una camioneta reservada por su padre. La charla por Whatsapp sobre esta cuestión se remonta hasta el 26 de febrero, casi un mes antes del inicio de la investigación penal sobre el traslado 190 animales que estaban en Santa Teresa.

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Una publicación compartida de Bruno (@lajoya.agro)

"Ahora sí se acabó lo que se daba. No puedo bancarte más, en marzo voy a necesitar toda la plata al día", escribió La Joya en aquella oportunidad. Mientras tanto, el productor que le brindaba el servicio de pastaje se mostraba comprometido a pagarle.

>> Leer más: La versión de La Joya Agro: "Soy el influencer del agro más grande del mundo y la única víctima"

Pasadas dos semanas, Coscia dijo que iba a cobrar una parte del dinero adeudado a través de una consignataria. El dueño de los animales no estaba conforme con esta situación: "No me importa si se vende barato o me cobrás carísimo el engorde. A mí, el plazo no me sirve. Armá el negocio de contado y listo".

La serie de imágenes muestra un intercambio de mensajes y llamadas que se extendió hasta el miércoles 25 de marzo. "Ya les comenté a todos lo que hiciste y nadie puede creer", le advirtió el imputado antes de que el conflicto tomara estado público.

Bruno Riboldi sostiene que le robaron las vacas

El agroinfluencer comparó su situación con la del cliente de un mecánico. "Vos llevás tu auto al taller y el tipo te lo vende. Tenés el número de chasis y el del motor, que en las vacas serían la caravana y la marca", comentó.

Riboldi criticó la calificación legal que eligió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en vez de la imputación por el robo del ganado en el sur provincial. Al respecto, manifestó con ironía: "En Argentina se llama abuso de confianza. Pónganle el nombre que ustedes quieran, las vendieron con papeles de otra empresa".

Además del video que compartió en su cuenta de Instagram, el productor hizo hincapié en la intervención de Los Pumas, la guardia rural santafesina. "Cuando la policía vio que era mi hacienda, hizo un acta. Se la sacó al que la había comprado y la pasó a mi propiedad. O sea, me la devolvieron", subrayó.

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