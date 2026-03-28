Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

“Los sueños de Elma” es un proyecto musical y también un documental . Es una obra del compositor rosarino Bruno Valenti, realizada para la película homónima dirigida por Miguel Monforte. En todos los casos, narra la historia de Elma Pelozo, madre de un soldado caído en Malvinas, y su recorrido a lo largo de más de 30 años hasta poder viajar a las islas y visitar la tumba de su hijo.

A lo largo de abril, el mes que comienza con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la propuesta se podrá ver en Rosario en tres formatos. El 2 de abril, día del aniversario, a las 18, se proyectará el documental en el Cine El Cairo. Estarán presentes en la función Monforte y Valenti.

El 25 de abril, a las 20, la suite compuesta por Valenti será presentada en versión adaptada para coro y ensamble, en la cripta de la parroquia María Auxiliadora (Pte. Roca 198). La interpretación estará a cargo de la agrupación coral Polyphonia, dirigida por el maestro Agustín Cartabia, e integrada por cerca de 60 cantantes, con el acompañamiento de una orquesta de más de 20 músicos.

En otro momento del mes, todavía a definir, la obra se presentará también interpretada por la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la dirección del maestro Javier Mas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruno Valenti (@brunovalenti_music)

>> Leer más: El documental "LS83" se proyectó en Rosario con presencia de Martín Kohan

Contar historias a través de la música

Bruno Valenti nació y vivió gran parte de su vida en Rosario. Después, la pasión por la música lo llevó a estudiar con profesores de distintos países. Vivió en Los Ángeles, en Barcelona y en el 2018 desembarcó en Mar del Plata, donde comenzó su historia con “Los sueños de Elma”. Allí dio una charla sobre música en el cine, su área de trabajo hace 17 años. En el público estaba Monforti, quien pronto lo convocó para componer para el documental en el que venía trabajando hacía más de una década.

“Empezamos a trabajar en la música y me arriesgo a decir que de todos los trabajos que he hecho es uno de los que más involucrado estuve, donde hay más corazón puesto. Miguel vivió un montón de cosas a lo largo de todos estos años, que me contaba en interminables charlas de café. Yo tenía que ir filtrando toda esa información, absorbiendo todo pero tratando de darle un foco porque esta era la historia de Elma”, contó Valenti en diálogo con La Capital.

Efectivamente, y tal como el título del filme indica, la narración se centra en los dos sueños de Elma: conocer a Geoffrey Cardozo, la persona que le dio sepultura con honores a su hijo, y viajar a Malvinas a visitar su tumba. El documental se construye entonces como una suerte de road movie que registra el largo recorrido hasta llegar a las islas, con todas las complejidades y complicaciones que aparecieron en el medio. Vale recordar que durante más de tres décadas, muchos soldados argentinos permanecieron inhumados en el cementerio de Darwin como “soldado argentino sólo conocido por Dios”. Entre 2012 y 2017, el Equipo Argentino de Antropología Forense trabajó en el lugar y logró identificar a 115 de los 122 combatientes.



Bruno asumió el desafío y el compromiso de ponerle música a ese viaje. “La música habla de un lugar muy humano. No se trata de subrayar lo que está puesto ahí en la pantalla, sino justamente darle una voz única a las emociones de Elma”, detalló el compositor. “Esa fue un poco la búsqueda. Hay un tema muy característico que la describe a ella y ese tema va mutando y transformándose a medida que van sucediendo los hechos. Pasa de algo muy melancólico, muy minimalista con una guitarra sola, al mismo tema super orquestado en los momentos en los que se van alcanzando esos sueños”, agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruno Valenti (@brunovalenti_music)

>> Leer más: Trabajar para que los soldados enterrados en las islas no fueran "solo conocidos por Dios"

Valenti se define como “music storyteller”, es decir “narrador de historias a través de la música”, dado que considera que la música tiene que estar al servicio de la narrativa.

“Cuando hablo con un realizador audiovisual, no tengo que perder nunca de vista que el objetivo es que él o ella pueda contar la historia que quiere contar. Esa es la parte más crucial de todo esto, porque uno puede hacer una música que es maravillosa, que vos la escuchás en el auto y te encanta, pero no siempre funciona en el contexto en el cual se está utilizando”, explicó.

“Es súper importante tener muchísima comunicación con el director y en base a eso ver qué lugar tiene la música dentro de lo que ya está planteado, porque también convive con diálogos, con diseño sonoro, con la imagen”, sumó el rosarino.

En este proyecto particular, la carga simbólica e histórica de Malvinas movilizó a Bruno a poner toda su experiencia de una manera singular. “Ahora tiene una vuelta más de tuerca que es la música no sólo al servicio de una historia sino de un propósito. Porque yo puedo contar con la música una historia que no tiene nada que ver conmigo, con mis valores. Pero acá he encontrado un proyecto tan humano, tan sensible, y de un proceso que forma parte de la memoria colectiva de nuestro país”, compartió.

La historia de Elma y su hijo simboliza a su vez la historia de muchas madres que perdieron a sus hijos en batalla (y por las secuelas de la guerra), y de muchos soldados caídos cuyas identidades fueron restituidas tiempo después, gracias a una militancia histórica.

Embed - Los sueños de Elma. Historia de una Madre de Malvinas. Trailer.

>> Leer más: Gonaria, Elma, Delmira y Delicia: las matrias de la guerra

Tres formatos, una misma historia

La presentación en tres formatos tiene larga historia de desarrollo. El deseo de compartir la música en formato “absoluto”, desprovisto del correlato audiovisual, apareció para Valenti en Mar del Plata. “Para mí tiene un sentido adicional plasmarlo como música absoluta, justamente porque nos da la posibilidad de contar una historia desde lo musical sin la necesidad o sin la obligación de ver el documental. Donde la música misma te lleva en un recorrido emocional”, dijo el compositor.

Cuando le estaba dando forma a la presentación sinfónica, en vínculo con el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, conoció a Agustín Cartabia, director del coro Polyphonia, y surgió la idea de la adaptación coral.

“Tuvo un desafío adicional para mí que fue también agregarle letra, porque los cantantes tenían que cantar algo. Ponerle letra implicó también reforzar un poco el posicionamiento, que es una especie de diálogo entre la madre y el soldado en batalla. Como si la comunicación entre ellos fuera a través de la música, como un puente humano entre ambos”, detalló Valenti. Es así que un tenor y una soprano interpretan respectivamente al soldado y a la madre, que se buscan mutuamente. Se gesta allí algo que trasciende la historia en particular de Elma y su hijo, y que habla de la historia con mayúscula, con eso de Malvinas que conmueve al pueblo argentino.

“Esto tiene que ver con la causa de Malvinas y con la capacidad de trascendencia de la música. Esta obra se puede presentar en un montón de formatos indefinidamente, pero son todas formas de crear ese puente entre lo humano y lo emocional que produce la música. Sabemos el poder que tiene la música para mover emociones, para ayudarnos a reflexionar. Yo soy muy creyente de que la música, de que el arte en general, transforma”, cerró el compositor.