Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos

El joven de 29 años asesinado este jueves a la tarde en el barrio Santa Lucía ya había sobrevivido a dos ataque a balazos que lo habían dejado en grave estado. Este jueves, finalmente, lo mataron a balazos en el mismo barrio en el que horas antes ocurrió el crimen de otro hombre . En ese marco se investiga la posible vinculación entre ambos hechos.

Adrián Agustín Torales fue ejecutado este jueves pasadas las 17 en la continuación que tiene calle Pasco al otro lado de la Circunvalación, a metros de la colectora José María Rosa, en barrio Santa Lucía . Fue el segundo homicidio en ese sector de la zona oeste de Rosario y el cuarto registrado en menos de 24 horas.

Los últimos años de Torales estuvieron signados por la violencia y sucesivas aprehensiones. En 2020 fue baleado en el pecho y en 2023 en la cabeza, hechos por los que terminó herido de gravedad pero sobrevivió. Para entonces, ya acumulaba incidencias policiales por tentativa de robo, resistencia a la autoridad y por conducir en un auto con pedido de captura.

Sobreviviente de dos ataques

El primer registro sobre un intento de asesinato contra Torales fue el 12 de julio de 2020. El hecho ocurrió en España al 4900, cerca de las 20.15, cuando el joven de entonces 21 años fue blanco de un balazo en el pecho y en un brazo. Estaba con una joven, también de 21 años, que resultó herida en una pierna por el mismo ataque. El suceso no fue esclarecido y al poco tiempo Torales se recuperó.

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Un caso de mayor gravedad se dio el 14 de junio de 2023, cuando Torales volvió a ser atacado. Entonces tenía 25 años y fue víctima de una balacera en la zona de Estudiante Aguilar al 8200, barrio Santa Lucía. Un disparo le entró por el pómulo derecho y le salió por el cuello, pero aun así quedó consciente y pudo relatar a la policía lo que había sucedido. Contó que momentos antes lo habían subido a un auto por la fuerza y lo llevaron a una zona rural, en donde comenzaron a dispararle.

Con distinta suerte, este jueves Torales fue asesinado a balazos en Santa Lucía. Los agentes policiales que llegaron a la zona de Pasco y colectora tras avisos al 911 lo encontraron tendido en el suelo, con varias heridas de bala y agonizante. Veinte minutos después llegó una ambulancia del Sies, pero para entonces el joven ya había fallecido.

Detenido por distintos delitos

En los últimos cinco años, Torales registró al menos tres incidencias por distintos delitos. El primero fue el 3 de febrero de 2020 cuando el joven estaba con un grupo que iba en auto e intentó evadirse de un control policial. Un llamado alertó que estaban escondidos en una casa de Amenábar al 1400, donde finalmente lo aprehendieron. En ese domicilio la policía secuestró un arma de fuego, varias municiones, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión y recortes de nylon típicos de envoltorios de estupefacientes.

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A poco más de un mes, ya había recuperado la libertad. Pero el 29 de marzo de 2020 volvió a caer, en aquella ocasión por conducir un auto robado. La policía lo interceptó en Necochea y Seguí y determinó que el Volkswagen Up que manejaba tenía pedido de captura por un robo ocurrido un mes antes.

Tres años después, el 3 de octubre de 2023, Torales fue aprehendido en Villa Gobernador Gálvez por una tentativa de robo con arma de fuego. El asalto fue frustrado por policías que advirtieron a cuatro personas forcejeando, entre los que estaba Torales y un cómplice, que fueron detenidos tras una breve persecución.

Otro crimen en Santa Lucía

El asesinato de Torales ocurrió a menos de 24 horas del crimen de Alexis Barrios, de 36 años, también asesinado en el barrio Santa Lucía. En ese marco se investiga la posibilidad de que ambos homicidios estén vinculados y relacionados a un conflicto territorial.

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Según trascendió, Barrios fue asesinado por un hombre que disparó desde una moto. Todo ocurrió cerca de las 19.45 del miércoles, cuando la víctima estaba con un grupo a metros de un kiosco de Ricardo Rojas y Calle 1707. En el ataque también resultó herida una mujer de 32 años, familiar de una persona asesinada en el mismo barrio en un contexto narco.

"No sabemos si fue contra él, contra ella o contra el kiosco", dijeron a La Capital los familiares del hombre asesinado. A metros del lugar del ataque estaban a la vista, además de las marcas de los disparos contra la pared del comercio, varios envoltorios de dosis de estupefacientes. Un paisaje frecuente alrededor de crímenes ligados al narcomenudeo.