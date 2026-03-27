De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Aunque el gas también subió en las últimas semanas, su uso permite gastar casi un tercio del dinero a la hora de cargar combustible

Los sucesivos aumentos de la nafta en Rosario ya empezaron a impactar en la actividad de los instaladores de equipos de gas natural comprimido (GNC) . En las últimas semanas, los talleres recibieron más consultas sobre la conversión de autos porque el gasto de uso es mucho menor , incluso cuando las subas también afectan este tipo de combustible.

Los turnos para colocar tubos y modificar el suministro de los motores empezaron a dilatarse a partir del crecimiento de la demanda. Aunque los tubos brindan menor autonomía que los tanques de líquido, los mecánicos calculan que el kilómetro recorrido cuesta algo más de un tercio en la comparación entre cada uno.

La instalación suele resolverse en el transcurso de una jornada, pero actualmente hay que esperar algunos días para acceder al servicio. El trabajo tiene un costo aproximado de un millón y medio de pesos de contado , de acuerdo a la marca del equipo y la capacidad. Algunas empresas ofrecen financiación con un recargo del 34 % en 12 cuotas con las principales tarjetas de crédito de todos los bancos, de modo que se abona en pagos mensuales de 167.500 pesos .

En el inicio de la semana, el litro de nafta súper rompió el techo de los $ 2.000 en Rosario. Mientras tanto, un metro cúbico de GNC también ascendió y ya ronda los 800 pesos en algunas estaciones de servicio con el mismo rendimiento en cuanto a la distancia que se puede recorrer.

Un tubo de 60 litros tiene una capacidad máxima de 15 m3, un volumen equivalente a 17 litros de nafta. Así, una carga completa de gas puede costar $ 12.000 y ofrece una autonomía que oscila alrededor de los 150 kilómetros. Si se utiliza el combustible líquido más económico, hay que pagar al menos $ 34.000 con el mismo rendimiento.

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En el contexto actual, en uno de los talleres líderes de la ciudad ya habían asignado este viernes todos los turnos disponibles hasta el inicio de Semana Santa. Si bien la conversión suele resolverse en el transcurso de una jornada, hay que esperar algunos días para llevar el auto.

Los instaladores estiman que la inversión en el equipo de GNC suele recuperarse en el transcurso de un año con lo que se ahorra en nafta. La proyección se mantiene a pesar de que el combustible también sufrió un fuerte aumento, ya que en febrero apenas superaba los 700 pesos por metro cúbico y hoy se vende por encima de los $ 800 en varias estaciones de servicio.