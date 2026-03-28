La Capital | Ovación | Barracas

Caruso tenía razón: el juez del polémico partido Barracas y Belgrano habría recibido dinero

El ahora periodista deportivo denunció públicamente el "robo" arbitral tras la derrota del Pirata ante el club de Chiqui Tapia en diciembre de 2020. Nunca más dirigió en el fútbol argentino

Luis Castro

Por Luis Castro

28 de marzo 2026 · 08:00hs
Lombardi explotó de bronca al final del encuentro que Belgrano perdió ante Barracas y cuestionó a los jueces.

Lombardi explotó de bronca al final del encuentro que Belgrano perdió ante Barracas y cuestionó a los jueces.
Caruso Lombardi en una entrevista con Ovación el año pasado recordó el partido del escándalo.

LA CAPITAL/Andreés César Mancini

Caruso Lombardi en una entrevista con Ovación el año pasado recordó el partido del escándalo.

Dicen que el tiempo acomoda las cosas y saca a relucir algunas verdades. Por supuesto que primero pasaron muchos años, más de cinco, pero al final comenzaron a salir a la luz algunas cuestiones que eran dudosas en aquel entonces. En realidad, la sospecha era fuerte, pero sin las pruebas suficientes como avalar el análisis y las denuncias públicas. Ricardo Caruso Lombardi se encargó en esa ocasión de revelar abiertamente un "robo" en el encuentro que Belgrano, equipo que dirigía y perdió frente a Barracas Central (1-0) con un polémico arbitraje de Nelson Sosa. Las críticas airadas lanzadas por el ahora periodista motivaron a que sea "censurado" como técnico. La orden, según él, la dio el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y no pudo dirigir nunca más en el fútbol argentino (lo hizo en 2024 en Miramar Misiones, Uruguay). Hoy el árbitro en cuestión está sospechado de haber recibido "2 mil dólares" para beneficiar al equipo del Chiqui.

El escándalo se produjo el 12 de diciembre de 2020 durante el partido entre Barracas Central y Belgrano, por la Primera Nacional. A lo largo del juego se lo vio a Caruso Lombardi fastidioso y quejándose por los fallos del Chino Sosa, quien no sólo expulsó a dos jugadores del Pirata sino también al DT. El vergonzoso y palpable arbitraje terminó en escándalo porque concluyó cuando el local llegó al gol a los 99 minutos. Ese día Caruso explotó y denunció graves irregularidades, pero fue el fin de su carrera como técnico y nada sucedió con el juez.

A más de un lustro de ese día inolvidable surgieron diversos chats que fueron difundidos por TN y donde queda en evidencia que al referí se le entregó dos mil dólares para favorecer a Barracas.

X2Twitter.com_3rOTCIr1Xptu8q50_720p

>>Leer más: Escándalo en la AFA: unos supuestos chats del árbitro Espinoza ponen en jaque el arbitraje

Sosa habría recibido dinero

De acuerdo a las conversaciones vía mensajes se detecta que Sosa habría recibido dinero de manos de Juan Pablo Beacon (expresidente de la Federación Patagónica de Fútbol y exmiembro del consejo federal) tras las indicaciones de Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la AFA. Una persona agendada como “Tovi II” -quien sería el tesorero- le habría dado indicaciones a Beacon para que le pague $300.000, unos US$ 2.000, al árbitro Jorge Nelson “Chino” Sosa.

Beacon, que estaba en la cancha presenciando el encuentro entre Boca y Arsenal, planteó la posibilidad de realizar la entrega una vez finalizado el partido. Más tarde, el contacto identificado como “Tovi II” afinó las indicaciones y le ordenó comunicarse directamente con el árbitro para concretar el pago. Incluso, dejó en claro el monto sugerido: “Si tenés 300, mejor... yo te repongo en un par de horas”.

Caruso contó que Tapia no lo quería

En una entrevista con Ovación el año pasado, Caruso Lombardi recordó lo que había vivido aquel día y dejó en claro que sabía que Chiqui Tapia lo tenía en la mira "pero no sé porqué motivo". A la vez, anticipó que los los presidentes de los clubes le habían ratificado que el mandamás de la AFA no lo quería. "Pedí verlo y si me había equivocado en algo le pedía disculpas y listo. Agarro Belgrano, pero antes les pedí a los dirigentes que preguntaran porque quizás me volteaban. Me dijeron que no había problemas. En un año y medio perdí un partido. ¿Con quién? Con Barracas. ¿En la cancha de quién? De Barracas. ¿Cuántos minutos jugamos? 100. ¿Cuántos jugadores me expulsaron? Dos. Jugué con nueve", relató el ahora periodista deportivo.

>>Leer más: Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Y continuó: "Me hicieron de todo en ese partido, me cortaron la luz, el agua, me encerraron con candado en el vestuario a todos los jugadores y a mí. Se metió la hinchada a pegarles a los jugadores, todos vestidos con remeras de Cliva, de Maliba... El referí me cargaba, me decía que era daltónico. Me metió un informe falso poniendo todas mentiras. Nelson Sosa fue el juez. A partir de ahí me empezaron a hacer de todo y un día dije: «No voy a dirigir más. Planto bandera». La cuestión es que renuncio y qué pasa. Me baja de varios programas deportivos, pero justo caigo en TN y ahí no lo pudo hacer. Ahora me tiene de enemigo, pero con verdades, nunca una mentira".

Caruso lombardi

"Está todo a la vista lo que pasa. Fijate los desastres que hay en el fútbol argentino. En la B Nacional, el Federal, en la B, en la C y en la A", denunció Caruso sobre lo que se vive en el fútbol argentino, pero ya no sólo en el ascenso sino en la máxima categoría.

A cinco años y algo más de tres meses de aquel polémico arbitraje y que marcó el punto final de su carrera como entrenador, hoy las investigaciones y la aparición de mensajes parecen darle la razón a Caruso sobre lo que sucedió en ese encuentro. Pero también lo que viene denunciando sobre "arreglos" en diferentes partidos.

Embed - Primera Nacional : BARRACAS CENTRAL 1 - 0 BELGRANO | (El Gol)

Noticias relacionadas
Los capitanes de los distintos equipos que participarán del Torneo del Interior A estuvieron en Rosario el día de la presentación y eligieron el Monumento para la icónica foto. FOTO. Gentileza Prensa UAR.

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Con el pasaporte sellado a la A1, Sonder y Ferro protagonizarán la final de la Liga Nacional Masculina. Ganarla sería la frutilla del postre reveló Sebastian Brajkovic, entrenador del Tricolor. FOTO. Gentileza Prensa Sonder. 

Vóley. Sonder juega la final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina y quiere escribir su propia historia

Gómez Mattar jugó ayer 30 minutos en la caída de la selección argentina sub-20 ante Estados Unidos, y hoy se suma al plantel de Newells. 

A Newell's, la Copa Argentina le abre una nueva puerta en el inicio de su levantada

Central Córdoba. El plantel charrúa comandado por Teglia y Acoglanis va por el primer triunfo en casa.

Central Córdoba y Leones FC se miden por primera vez por los torneos de AFA

Ver comentarios

Las más leídas

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Lo último

Newells vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Caruso tenía razón: el juez del polémico partido Barracas y Belgrano habría recibido dinero

Caruso tenía razón: el juez del polémico partido Barracas y Belgrano habría recibido dinero

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

La defensa de la educación pública y la crisis presupuestaria marcaron la agenda del encuentro de los rectores de todo el país, que se desarrolló en La Pampa.

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

A Newells, la Copa Argentina le abre una nueva puerta en el inicio de su levantada

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

A Newell's, la Copa Argentina le abre una nueva puerta en el inicio de su levantada

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Netanyahu impone su agenda a Trump

Por Jorge Asís
Política

Netanyahu impone su agenda a Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

Ovación
Caruso tenía razón: el juez del polémico partido Barracas y Belgrano habría recibido dinero

Por Luis Castro
Ovación

Caruso tenía razón: el juez del polémico partido Barracas y Belgrano habría recibido dinero

Caruso tenía razón: el juez del polémico partido Barracas y Belgrano habría recibido dinero

Caruso tenía razón: el juez del polémico partido Barracas y Belgrano habría recibido dinero

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Policiales
Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste
Policiales

Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

La Ciudad
Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Denuncias de abuso infantil: Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema
La Ciudad

Denuncias de abuso infantil: Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años
Policiales

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años

Asistencia Perfecta: piden que se pague el incentivo durante licencias por maternidad
La Ciudad

Asistencia Perfecta: piden que se pague el incentivo durante licencias por maternidad

Tras el fallo estadounidense, Cristina y Kicillof reivindicaron la expropiación
Política

Tras el fallo estadounidense, Cristina y Kicillof reivindicaron la expropiación

Plan para atentar contra Pullaro: avanza la investigación y refuerzan protección al gobernador
Policiales

Plan para atentar contra Pullaro: avanza la investigación y refuerzan protección al gobernador

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía
Policiales

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

Oficina Anticorrupción: una nueva funcionaria controlará a Manuel Adorni
Política

Oficina Anticorrupción: una nueva funcionaria controlará a Manuel Adorni

Tras 12 años de demoras, Santa Fe rescata la obra del Monumento y la reactiva este lunes

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tras 12 años de demoras, Santa Fe rescata la obra del Monumento y la reactiva este lunes

Novedoso trasplante: reconstruyen la mano de un joven con tres dedos de sus pies
Salud

Novedoso trasplante: reconstruyen la mano de un joven con tres dedos de sus pies

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Franco Bartolacci presidirá el Consejo Interuniversitario Nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Franco Bartolacci presidirá el Consejo Interuniversitario Nacional

Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín
POLICIALES

Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva
La Ciudad

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos
La Ciudad

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online
La Ciudad

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles
Economía

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha
La Ciudad

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha