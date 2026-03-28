Caruso tenía razón: el juez del polémico partido Barracas y Belgrano habría recibido dinero

El ahora periodista deportivo denunció públicamente el "robo" arbitral tras la derrota del Pirata ante el club de Chiqui Tapia en diciembre de 2020. Nunca más dirigió en el fútbol argentino

Dicen que el tiempo acomoda las cosas y saca a relucir algunas verdades. Por supuesto que primero pasaron muchos años, más de cinco, pero al final comenzaron a salir a la luz algunas cuestiones que eran dudosas en aquel entonces. En realidad, la sospecha era fuerte, pero sin las pruebas suficientes como avalar el análisis y las denuncias públicas. Ricardo Caruso Lombardi se encargó en esa ocasión de revelar abiertamente un "robo" en el encuentro que Belgrano, equipo que dirigía y perdió frente a Barracas Central (1-0) con un polémico arbitraje de Nelson Sosa. Las críticas airadas lanzadas por el ahora periodista motivaron a que sea "censurado" como técnico. La orden, según él, la dio el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y no pudo dirigir nunca más en el fútbol argentino (lo hizo en 2024 en Miramar Misiones, Uruguay). Hoy el árbitro en cuestión está sospechado de haber recibido "2 mil dólares" para beneficiar al equipo del Chiqui.

El escándalo se produjo el 12 de diciembre de 2020 durante el partido entre Barracas Central y Belgrano, por la Primera Nacional. A lo largo del juego se lo vio a Caruso Lombardi fastidioso y quejándose por los fallos del Chino Sosa, quien no sólo expulsó a dos jugadores del Pirata sino también al DT. El vergonzoso y palpable arbitraje terminó en escándalo porque concluyó cuando el local llegó al gol a los 99 minutos. Ese día Caruso explotó y denunció graves irregularidades, pero fue el fin de su carrera como técnico y nada sucedió con el juez.

A más de un lustro de ese día inolvidable surgieron diversos chats que fueron difundidos por TN y donde queda en evidencia que al referí se le entregó dos mil dólares para favorecer a Barracas.

Sosa habría recibido dinero

De acuerdo a las conversaciones vía mensajes se detecta que Sosa habría recibido dinero de manos de Juan Pablo Beacon (expresidente de la Federación Patagónica de Fútbol y exmiembro del consejo federal) tras las indicaciones de Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la AFA. Una persona agendada como “Tovi II” -quien sería el tesorero- le habría dado indicaciones a Beacon para que le pague $300.000, unos US$ 2.000, al árbitro Jorge Nelson “Chino” Sosa.

Beacon, que estaba en la cancha presenciando el encuentro entre Boca y Arsenal, planteó la posibilidad de realizar la entrega una vez finalizado el partido. Más tarde, el contacto identificado como “Tovi II” afinó las indicaciones y le ordenó comunicarse directamente con el árbitro para concretar el pago. Incluso, dejó en claro el monto sugerido: “Si tenés 300, mejor... yo te repongo en un par de horas”.

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Caruso contó que Tapia no lo quería

En una entrevista con Ovación el año pasado, Caruso Lombardi recordó lo que había vivido aquel día y dejó en claro que sabía que Chiqui Tapia lo tenía en la mira "pero no sé porqué motivo". A la vez, anticipó que los los presidentes de los clubes le habían ratificado que el mandamás de la AFA no lo quería. "Pedí verlo y si me había equivocado en algo le pedía disculpas y listo. Agarro Belgrano, pero antes les pedí a los dirigentes que preguntaran porque quizás me volteaban. Me dijeron que no había problemas. En un año y medio perdí un partido. ¿Con quién? Con Barracas. ¿En la cancha de quién? De Barracas. ¿Cuántos minutos jugamos? 100. ¿Cuántos jugadores me expulsaron? Dos. Jugué con nueve", relató el ahora periodista deportivo.

>>Leer más: Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Y continuó: "Me hicieron de todo en ese partido, me cortaron la luz, el agua, me encerraron con candado en el vestuario a todos los jugadores y a mí. Se metió la hinchada a pegarles a los jugadores, todos vestidos con remeras de Cliva, de Maliba... El referí me cargaba, me decía que era daltónico. Me metió un informe falso poniendo todas mentiras. Nelson Sosa fue el juez. A partir de ahí me empezaron a hacer de todo y un día dije: «No voy a dirigir más. Planto bandera». La cuestión es que renuncio y qué pasa. Me baja de varios programas deportivos, pero justo caigo en TN y ahí no lo pudo hacer. Ahora me tiene de enemigo, pero con verdades, nunca una mentira".

Caruso lombardi LA CAPITAL/Andreés César Mancini

"Está todo a la vista lo que pasa. Fijate los desastres que hay en el fútbol argentino. En la B Nacional, el Federal, en la B, en la C y en la A", denunció Caruso sobre lo que se vive en el fútbol argentino, pero ya no sólo en el ascenso sino en la máxima categoría.

A cinco años y algo más de tres meses de aquel polémico arbitraje y que marcó el punto final de su carrera como entrenador, hoy las investigaciones y la aparición de mensajes parecen darle la razón a Caruso sobre lo que sucedió en ese encuentro. Pero también lo que viene denunciando sobre "arreglos" en diferentes partidos.