Novedoso trasplante: reconstruyen la mano de un joven con tres dedos de sus pies

El Hospital Italiano de Buenos Aires realizó una cirugía pionera que restituyó la función de una mano con microcirugía avanzada

En el Hospital Italiano de Buenos Aires reconstruyen la mano de un joven con tres dedos de sus pies.

El Hospital Italiano de Buenos Aires realizó una intervención inédita en el país: un equipo de especialistas reconstruyó la mano derecha de un joven de 23 años mediante la transferencia de tres dedos del pie . El procedimiento marcó un hito tanto por la cantidad de dedos trasplantados como por la elección de las piezas anatómicas.

El paciente, Exequiel, perdió cuatro dedos y parte de otro en un accidente con una picadora de carne . Frente a la complejidad del caso, los cirujanos adaptaron técnicas microquirúrgicas existentes para restituir la funcionalidad de la mano sin comprometer el desempeño de los pies.

El equipo médico llevó adelante la reconstrucción en dos etapas. En la primera, transfirió el segundo dedo del pie izquierdo para reemplazar el dedo mayor de la mano derecha. Esta técnica, conocida como "igual con igual", permitió restituir estructuras clave como articulaciones, tendones y uña, y recuperar un dedo completo con sus tres articulaciones.

Una semana después, los especialistas realizaron la segunda intervención: trasplantaron el segundo dedo del pie derecho y parte del hallux . Con esta combinación, lograron restablecer el movimiento de pinza y formar un trípode funcional junto al pulgar.

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Recuperación y rehabilitación

Tras las cirugías, el paciente permaneció internado durante siete días bajo controles estrictos para asegurar la viabilidad de los dedos trasplantados. El proceso de rehabilitación resultó clave para la recuperación funcional.

"La rehabilitación debe ser igual de precisa que la cirugía. El tratamiento apunta a recuperar las estructuras reparadas y facilitar el retorno a las actividades cotidianas", explicó Paula Símaro, licenciada en Terapia Ocupacional del Hospital Italiano.

Actualmente, Exequiel ya recibió el alta y avanza en su recuperación. "La cirugía me permitió rehacer mi vida. Sigo estudiando y quiero volver a hacer deportes", afirmó.

Alcance de la técnica

Los especialistas destacaron que esta técnica microquirúrgica no solo se aplica en casos traumáticos. También permite reconstruir secuelas de tumores, malformaciones congénitas e incluso tratar a pacientes pediátricos.

"La única limitación es el tamaño de las arterias o venas", señaló el doctor Jorge Boretto, jefe de Cirugía de Mano y Miembro Superior. En estas intervenciones, los cirujanos utilizan microscopios para suturar vasos de menos de un milímetro de diámetro.

El Hospital Italiano realiza este tipo de procedimientos desde 2013 y lidera en Argentina la cantidad de transferencias de dedos, con 30 cirugías registradas. A nivel regional, estas prácticas se concentran en pocos centros de Argentina, Chile y Brasil.

Según Boretto, la formación en microcirugía posiciona al equipo "a la vanguardia" en este tipo de reconstrucciones complejas.