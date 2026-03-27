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Buenas noticias en Central: Ángel Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

El campeón del mundo arrastraba molestias en un aductor, pero el club informó que practica a la par de sus compañeros

27 de marzo 2026 · 15:50hs
Central informó que Ángel Di María entrena con normalidad en Arroyo Seco. 

Rosario Central

Central informó que Ángel Di María entrena con normalidad en Arroyo Seco. 

Central piensa en dos frentes: por un lado, necesita asegurar cuanto antes su clasificación a los playoffs del torneo Apertura y, por el otro, ya está en la cuenta regresiva para su debut en la edición 2026 de la Copa Libertadores, un certamen al que vuelve luego de dos años.

En las últimas cuatro fechas del torneo Apertura, el equipo conducido por Jorge Almirón afrontrará un duro calendario en el que, entre ese certamen y la Copa, deberá jugar un partido cada tres días.

Por esa razón, es muy importante que el entrenador tenga a los jugadores en buenas condiciones físicas y pueda rotar según las necesidades de cada partido.

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La preocupación por Ángel Di María

En ese sentido, una de las preocupaciones era la situación de Ángel Di María, quien viene arrastrando un problema en uno de sus músculos aductores y no pudo jugar los últimos partidos de Central en el Apertura.

De hecho, se abrió la posibilidad de que el jugador más determinante del fútbol argentino en la actualidad no llegara en condiciones al debut en la Copa ante Independiente del Valle. Este partido se jugará el 9 de abril en el Gigante de Arroyito.

Sin embargo, el propio club informó este viernes que el campeón del mundo entrena con normalidad junto al resto del plantel en el predio de Arroyo Seco, lo que disipa las dudas en torno a su presencia ante el equipo ecuatoriano dentro de dos semanas.

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