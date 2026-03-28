Confirmado en Rosario: Pity Álvarez vuelve al fin y anunció un show en el autódromo

El excantante de Viejas Locas e Intoxicados le puso fecha al recital que sus seguidores esperaban desde el año pasado

Después de casi una década, Pity Álvarez tocará nuevamente en la ciudad. Tal como se rumoreaba desde hace varios meses, el músico anunció este sábado un concierto en el autódromo de Rosario y pronto se lanzarán a la venta las entradas.

El proyecto estaba en la agenda del artista desde fines de 2025, aunque finalmente eligió Córdoba para reaparecer en los escenarios mientras se dilata su convocatoria como imputado en un juicio por homicidio. Después de haber superado la prueba de fuego en el estadio Mario Alberto Kempes, el excantante de Viejas Locas confirmó su retorno a través de redes sociales.

El líder de Intoxicados programó un show solista para el sábado 9 de mayo en la zona noroeste. De esta manera sumó un nuevo punto de encuentro con los seguidores que cosechó a lo largo de 30 años en todo el país.

Sentado frente al Cementerio de la Chacarita, Cristian Álvarez grabó un video breve que encendió el entusiasmo del público rolinga rosarino . "Vení que tengo un mensaje para darles", dijo mientras se acercaban a filmarlo con un teléfono móvil.

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Mientras sostenía un bastón negro y la correa de un perro del mismo color, Pity afirmó que se presentará en Rosario en poco más de un mes. Todo indica que las entradas saldrán a la venta en breve y los productores eligieron uno de los lugares con mayor capacidad en la ciudad.

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El músico de 53 años no dio demasiadas vueltas a la hora del anuncio que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Ni bien dio a conocer la fecha, exclamó: "Creo que ya dije todo lo que tenía decir. Tocá, tocá".

La última presentación del creador de Intoxicados en Rosario fue en octubre de 2016. A más de nueve años de aquella visita, el retorno tiene un antecedente reciente muy positivo por el espectáculo que organizó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde reunió a unas 35.000 personas.

Por otra parte, el autódromo cuenta con una capacidad similar para el evento. La semana anterior al regreso de Pity en la capital mediterránea, La Renga convocó a 30.000 espectadores para despedir el año gracias a una serie de reformas en el predio.