Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro El sacerdote afirmó que mostró actitudes extrañas durante la celebración e incluso expresó palabras ofensivas a los presentes 28 de marzo 2026 · 15:11hs

La agresión contra el cura se dio durante la celebración de una misa.

Un hecho insólito rompió la quietud de una misa que se celebró este viernes en una parroquia del centro. Una mujer tomó del cuello al cura en plena celebración y, por ello, decidió llamar a la Policía. Si bien el sacerdote reconoció a su atacante, la misma no pudo ser detenida porque se fue del lugar tras la agresión.

Las primeras informaciones indican que personal policial tuvo que acudir este viernes, a las 20.35, a la parroquia María Auxiliadora, ubicada en Presidente Roca al 100.

Una vez en el templo, entrevistaron al sacerdote, quien manifestó que mientras se encontraba dando la misa, una mujer se le acercó y, sin mediar palabra, lo tomó del cuello. También relató que durante la celebración, la misma persona tuvo "actitudes extrañas" y expresó en reiteradas ocasiones palabras ofensivas hacia los presentes.

Tras la agresión, la mujer se retiró del lugar. El cura reconoció a la autora de la agresión pero no pudo precisar los motivos del ataque.

>> Leer más: Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos Luego de tomarle declaración al cura, los agentes realizaron un patrullaje por la zona pero no pudieron dar con la agresora. Por razones de jurisdicción, la denuncia fue radicada en la Comisaría 2ª.