Rugby, fútbol y boxeo: investigación revela secuelas neurológicas a largo plazo por golpes

El rugby, el box y el fúbol bajo la lupa, por lesiones cerebrales a mediano y largo plazo.

Una publicación en Science Translational Medicine, difundida por la revista Nature , llevó preocupación a jugadores, exjugadores y familiares de personas que practican o practicaron deportes como rugby, fútbol o boxeo. Es que la investigación, cuyos resultados se difundieron hace pocos días, puso el foco en la barrera hematoencefálica, una capa de células que recubre los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro y que lo protege de sustancias dañinas. El estudio mostró que esa barrera puede dañarse y volverse permeable décadas después de que un deportista —expuesto a golpes en la cabeza— se retira de la actividad. De este modo, podría explicar por qué algunos atletas son más propensos a ciertas enfermedades neurológicas.

Virginia Tejada Jacob, médica neuróloga consultada por La Capital , explicó que durante décadas los científicos "han intentado comprender con exactitud cómo los años de recibir golpes en la cabeza mientras se practica un deporte pueden traducirse en pérdida de memoria y demencia en la edad adulta". Este trabajo reciente encendió las alarmas, pero existen investigaciones previas que refuerzan esta idea.

En relación al estudio publicado hace pocos días en Science Translational Medicine, el mismo revela que " la barrera hematoencefálica, un escudo protector, puede dañarse y volverse permeable décadas después de que cesen los impactos (los traumatismos), es decir, cuando un atleta se retira ", detalló la especialista. Esta permeabilidad persistente puede "desencadenar una respuesta inmunitaria duradera estrechamente relacionada con el deterioro cognitivo", según el estudio.

Las evidencias

Tejada Jacob, del staff de Neurología de Grupo Gamma y la clínica Angelomé de Funes, detalló que existen algunas dificultades para estudiar los efectos a largo plazo de los traumatismos craneales ya que "en algunas afecciones neurodegenerativas, como la encefalopatía traumática crónica (ETC ), sólo pueden diagnosticarse examinando el tejido neuronal después de la muerte, de acuerdo a lo que afirma Matthew Campbell, especialista en genética neurovascular del Trinity College de Dublín y coautor del artículo".

Campbell y sus colegas, indicó la neuróloga, querían comprobar si podían detectar señales de alerta en atletas vivos analizando la barrera hematoencefálica.

Los investigadores, señaló la especialista, escanearon los cerebros de 47 atletas que se habían retirado de deportes de contacto (fútbol, rugby y boxeo, entre otros) con alto riesgo de conmoción cerebral e impactos repetitivos en la cabeza. "También examinaron un grupo de control formado por personas no atletas y atletas en deportes sin o con bajo impacto y riesgo de ETC. Los estudios realizados mostraron que la barrera hematoencefálica de los atletas de deportes de contacto era significativamente más permeable que la de las personas del grupo de control, a pesar de que los atletas llevaban retirados un promedio de 12 años en el momento del estudio".

"Esta fue la primera evidencia en el cerebro humano vivo de que la barrera hematoencefálica se ve alterada en individuos propensos a padecer encefalopatía traumática córnica", de acuerdo a lo que Campbell afirma.

Quienes estuvieron a cargo del estudio descubrieron que las personas con el daño más extenso en la barrera hematoencefálica obtuvieron peores resultados en las pruebas de memoria y cognitivas que aquellas con una permeabilidad menor.

futbol cabeza lesiones En el fútbol los golpes en la cabeza por choques o por contacto con la pelota a gran velocidad pueden provocar traumatismos

Traumatismos de cráneo repetidos

Existe un segundo estudio, que fue publicado en septiembre de 2025 en Nature, que "muestra que los impactos craneales repetidos provocan pérdida neuribal e inflamación en atletas jóvenes".

Lo que revela esta investigación es que los impactos repetitivos en la cabeza sufridos en deportes de contacto son el mayor factor de riesgo para la encefalopatía traumática crónica (ETC). Actualmente, la ETC sólo se puede diagnosticar posmortem y esos eventos desencadenan el depósito inicial de proteína TAU (p-tau). La acumulación de la proteína Tau en las neuronas en forma de ovillos neurofibrilares es uno de los aspectos más característicos de la enfermedad de Alzheimer, señaló la especialista.

RUGBY JUvenil 345 421f9179e El seleccionado de Rosario alcanzó una gran victoria en Salta.

"Los síntomas que presentan los jóvenes no se explican completamente por la extensión de los depósitos de p-tau , lo que dificulta gravemente las intervenciones terapéuticas y detecciones tempranas", explicó.

Cada año, millones de personas se ven expuestas a lesiones cerebrales recurrentes a través de deportes de contacto. Estas lesiones suelen ser asintomáticas y no provocan conmociones cerebrales, y pueden ocurrir miles de veces al año, durante décadas en algunos casos. La ETC causada por la exposición a lesiones craneales repetidas se observa en personas de tan sólo 17 años: "El riesgo de encefalopatía traumática crónica, en personas expuestas, se asocia con el número de años de exposición a LCR y la fuerza acumulada de los golpes sufridos".

Preocupación y urgencia

Aunque gran parte de la investigación actual se centra en la encefalopatía traumática grave en personas mayores, "una serie de casos recientes de 152 cerebros de donantes menores de 30 años identificó 63 cerebros con esta dolencia, lo que pone de manifiesto que la enfermedad es una preocupación urgente en la población joven".

image - 2025-08-07T201450.682 Boxeadores de distintos lugares del mundo, que han dejado la actividad hace años, tuvieron secuelas neurológicas

Existen cambios celulares que ocurren antes de la neurodegeneración manifiesta "y es probable que impulsen muchas de las deficiencias clínicas tempranas que no se explican por la aparición y extensión de la patología de p-tau".

"Es realmente muy importante identificar predictores clínicos del deterioro más allá de los traumatismos, con el fin de ofrecer una herramienta diagnóstica que permita, además, la búsqueda de opciones terapéuticas. Sabemos que la actividad deportiva es saludable y recomendada en niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, la pregunta queda sin respuesta aún, en cuanto a la prevención de la ETC, quedando territorio por descubrir en cuanto a mecanismos de protección/prevención primaria", puntualizó Tejada Jacob.