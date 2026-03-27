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Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Los primeros testimonios en torno al asesinato de Ercilio Centurión ratificaron la hipótesis de un robo en la vivienda

27 de marzo 2026 · 13:25hs
El crimen se confirmó este jueves en avenida Francia al 4800.

Foto: X/@maxiklan.

El crimen se confirmó este jueves en avenida Francia al 4800.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este viernes algunos detalles clave en torno al inicio de la investigación sobre el crimen de un jubilado en inmediaciones del barrio Acindar. De acuerdo a la primera versión del hecho, los asesinos se llevaron dos bolsos de la casa de Ercilio Centurión.

La declaración que recibió la fiscal Paula Barros coincide con la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo sobre avenida Francia al 4800, en la zona sudoeste de Rosario. Sin embargo, las autoridades aún no pudieron determinar qué elementos faltaban dentro de la vivienda de la víctima de 75 años.

El día después del operativo, la Justicia ratificó que el cuerpo no presentaba lesiones por agresiones con armas blancas o de fuego. La evaluación preliminar se inclinaba hacia la asfixia mecánica como posible causa de muerte mientras las autoridades esperaban los resultados finales de la autopsia a cargo del Instituto Médico Legal (IML).

¿Qué se sabe del crimen de Ercilio Centurión?

Ercilio Abel Centurión falleció este jueves a la tarde en la casa donde vivía solo, aunque varios parientes también son habitantes de la zona. Uno de sus sobrinos lo encontró tendido en el suelo del living. Previamente notó que la puerta de la calle estaba abierta y adentro había un gran desorden.

Tras la denuncia policial que ingresó cerca de las 18.30, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) corroboraron el deceso del jubilado. Mientras tanto, un vecino comentó que poco antes de las llamadas al 911 había visto a dos hombres que estaban podando un árbol en la vereda.

>> Leer más: Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

El relato de este testigo cobró relevancia porque su hermana se refirió a las mismas personas. Según indicó la mujer, ambos sospechosos salieron corriendo de la casa de Centurión unos momentos más tarde.

Si bien los testimonios permitieron reconstruir parte de lo ocurrido, voceros del MPA aclararon que los delincuentes todavía no habían sido identificados. En paralelo con otras medidas a cargo del gabinete criminalístico, la fiscal solicitó un relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas para tratar de dar con los maleantes.

Un típico vecino de barrio

Uno de los sobrinos del jubilado abonó este viernes la teoría del crimen en ocasión de robo. Ante la consulta de LT8, manifestó: "Se le metieron dos personas a la tarde, aparentemente".

"Siempre estaba en la puerta, era el típico vecino de barrio", recordó el familiar de Centurión. Además remarcó que su tío vivió toda la vida en el sector ubicado entre el Centro Municipal de Distrito Sudoeste Rosa Ziperovich y la sede de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II.

El sobrino del hombre fallecido calcula que los ladrones estuvieron unos 20 minutos dentro del domicilio, de acuerdo a lo que le contaron otras personas y el tiempo de respuesta de las fuerzas de seguridad. Después del operativo, los parientes del anciano ingresaron nuevamente este viernes a la mañana con un objetivo claro: "Venimos a ordenar un poco y ver si falta algo". Mientras tanto, la Justicia seguía trabajando para identificar a los asesinos.

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