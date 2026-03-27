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Asistencia Perfecta: piden que se pague el incentivo durante licencias por maternidad

La diputada provincial Verónica Baró Graf estimó que el régimen actual implica una pérdida de unos 400.000 pesos para docentes que faltan cuando dan a luz

27 de marzo 2026 · 08:43hs
El programa Asistencia Perfecta no admite excepción para quienes fueron madres.

El programa Asistencia Perfecta no admite excepción para quienes fueron madres.

En su tercer año de implementación, no sólo los gremios plantearon la necesidad de flexibilizar el programa Asistencia Perfecta para mejorar los ingresos docentes. En los últimos días, la Legislatura aprobó un pedido para mantener el pago adicional durante las licencias por maternidad en Santa Fe.

Actualmente, las personas que dejan de dictar clases tras dar a luz pierden el derecho a cobrar el incentivo que se aplicó en 2024. Según cálculó la diputada provincial Verónica Baró Graf este viernes durante una entrevista en LT8, este recorte tiene un "impacto muy importante" a nivel económico. "Me parece que 400 mil pesos hoy, por más que sea un premio, ya está incorporado como parte de la necesidad del salario", comentó.

La solicitud fue aprobada hace una semana con el fin de que el Ministerio de Educación y el gobierno introduzcan una excepción a la regla sobre la ausencia de docentes titulares. Dado que Asistencia Perfecta rige por un decreto, el Poder Legislativo no puede cambiar los términos en los que se abona. De este modo, la Cámara de Diputados se limitó a darle luz verde a un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo considere la cuestión.

Asistencia Perfecta con excepciones

Luego de la presentación del proyecto, Baró Graf consideró que las licencias por maternidad no deben ser consideradas de la misma manera que otros permisos a la hora de decidir si se descuenta el incentivo. "Esa mamá está cumpliendo una tarea que nadie puede suplir", comentó en cuanto a la situación de la docente que deja el aula a la hora del nacimiento de su hijo o hija.

La legisladora consideró que el gobierno santafesino debe ajustar el programa de premios en favor de las madres. Sobre esta cuestión, indicó: "El vínculo que se gesta en los primeros meses es muy importante a lo largo de toda la vida".

>> Leer más: Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

La representante del Frente Renovador 100% Santafesino cree que la provincia debe mejorar la reglamentación que había sido diseñada para "corregir un abuso que había en el tema de licencias" del sistema educativo. De acuerdo a su análisis, la situación de las mujeres que dan a luz no entra dentro de esta categoría porque el cuidado del recién nacido "no lo puede hacer otra persona en el sentido profundo de la teoría del apego".

Una de las cuestiones prioritarias en torno al pedido de la Legislatura se refiere a la alimentación de los niños durante los primeros tres meses de vida. La diputada quiere garantizar la lactancia a libre demanda en ese período y remarcó: "Eso no lo puede cubrir que el bebé esté cada tanto con ella adentro de la escuela".

El proyecto aprobado también lleva las firmas de Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) y Emiliano Peralta (Somos Vida). Previamente, Baró Graf abrió un canal de diálogo dentro del Ministerio de Educación. "Lo he ido a hablar y tuve cierta recepción. No quiero decir que no, lo que pasa es que tarda en implementarse", aclaró. Mientras tanto, la normativa vigente sólo contempla la excepción del cálculo de inasistencias de quienes se toman media hora mientras están trabajando para darles la teta a sus bebés.

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