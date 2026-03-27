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Denuncias de abuso infantil: Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

La entidad reaccionó ante las sospechas sobre la labor de tres profesionales de Rosario en la elaboración informes judiciales

27 de marzo 2026 · 11:58hs
La revisión de denuncias de abuso infantil agitó la discusión en los Tribunales.

La revisión de denuncias de abuso infantil agitó la discusión en los Tribunales.

La investigación sobre la denuncia de falsos informes en causas de abuso infantil generó un alerta de parte del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe. Mientras tres rosarinas están en la mira de abogados de padres desvinculados, la institución le pidió este jueves una reunión urgente a la Corte Suprema de Justicia de la provincia por el tema.

El comunicado que difundió la entidad profesional incluye un llamado de atención sobre "el vaciamiento de las políticas sociales, en especial aquellas destinadas a la niñez y la adolescencia". A continuación, sus autoridades plantearon que esto generó "un marco propicio para el auge de discursos que tienen por objetivo la deslegitimación de un campo de prácticas" como las que cuestionan los demandantes.

Ante la repercusión que tuvieron los testimonios de quienes hicieron la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el colegio expresó su "profunda preocupación ante el tratamiento que se viene realizando de situaciones que involucran a infancias judicializadas". Más adelante, sus representantes advirtieron que niños y niñas pueden ser "revictimizados en estas narrativas" y plantearon que es "imperante hacer lugar a la singularidad, sin relativizar su tratamiento".

Comunicado del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe

"Entender esta complejidad implica reconocer que realizar un diagnóstico de vulneración de derechos no es responsabilidad de una sola disciplina", manifestaron desde la institución. A esto añadieron que el informe psicológico "de ninguna manera constituye una sentencia, sino que debe ser considerada en el marco de otros elementos que corresponden al proceso judicial relevar para generar condiciones de legalidad en la resolución de los casos conflictivos".

Sin menciones explícitas sobre la denuncia colectiva que comenzó a investigar la fiscal Guillermina Aiello en septiembre pasado, las autoridades del colegio se quejaron de la "inacción en la construcción de políticas y prácticas acordes a los marcos normativos que regulan la protección de las infancias". Luego indicaron que estas omisiones "muchas veces terminan haciendo lugar a falsos síndromes o patologizando, lo que no hace otra cosa que ocultar la voz de los niños en los procesos judiciales".

>> Leer más: Claves para entender el abuso sexual en las infancias

"En un contexto en el que las vulneraciones de los derechos a través de las diversas violencias se ha incrementado, urge generar e implementar recursos e interpelar las coordenadas de tiempo y espacio en el que se suceden estos abordajes", reclamaron desde la entidad que nuclea a los profesionales de Rosario. En esa línea defendieron el uso de los informes psicológicos: "Son registros de la singularidad y del entramado familiar en el que se encuentran inmersas las infancias. Su elaboración, así como las técnicas utilizadas para su confección, son herramientas validadas de nuestro campo y todo/a psicólogo/a matriculado/a se encuentra en condiciones de habilitación para realizarlos, atendiendo a las particularidades del campo de prácticas donde se solicite".

Al margen del conflicto puntual que enfrentan las tres especialistas denunciadas, los referentes del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe Segunda Circunscripción advirtieron que hay muchos "niños, niñas y adolescentes pasan judicializadas gran parte de sus vidas en un sistema que no está preparado ni problematiza la necesidad de abordar la complejidad y la particularidad de las problemáticas que los atraviesan". De esta manera insistieron en la necesidad de promover prácticas poniendo en el centro los cuidados que requieren los niños y las niñas.

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