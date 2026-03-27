Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste

El juez Federico Rébola imputó a cinco de los integrantes de la banda Los Menores , dedicada al microtráfico y al control territorial en la zona oeste de Rosario. El grupo sentó sus acciones delictivas en los barios Triángulo y Moderno, Supercemento y parte de la zona conocida como La Lagunita, enfrentándose con otras bandas.

Los fiscales Ignacio Hueso y Diego Giro les imputaron ser parte de una estructura que respetaba jerarquías desde, al menos, enero de 2025 . Brest y Farías eran quienes, como organizadores, distribuían la droga, asignaban tareas a menores de edad y supervisaban el accionar de los miembros . En tanto, Oficialdegui, López y Morales ejecutaban las órdenes, incluyendo robos y enfrentamientos con grupos rivales.

La banda consolidó su poder mediante una violencia extrema y se impuso en los barrios de Triángulo y Moderno y Supercemento. Según Fiscalía, captaban a menores de edad como soldaditos y para ejercer como vendedores de estupefacientes en la calle al menudeo . Los fiscales explicaron que Brest y Farías coordinaban puntos de venta y tenían los contactos para operar sobre los ingresos de droga a los puntos de venta y los controles policiales en la zona.

Todos los imputados permanecen con prisión preventiva mientras la Fiscalía avanza en la investigación. Las audiencias resaltaron la sistematicidad de las acciones del grupo y su impacto en la seguridad pública.

El accionar de Los Menores

Según las cónicas policiales publicadas en La Capital, Wifi Brest comenzó a aparecer en varias denuncias por narcomenudeo que lo vinculaban a la banda de Los Menores. En ese marco, había estado entre los detenidos el 11 de mayo de 2025 en su vivienda de Rouillón al 3600 con unos 15 gramos de cocaína fraccionada. Días antes, el 18 de abril, lo habían demorado en un megaoperativo policial que interrumpió un partido de fútbol en Sánchez de Loria al 1800 bis, donde fueron identificados varios miembros de Los Menores que ya están imputados. Brest, por su parte, recuperó la libertad en ambas ocasiones.

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Tiempo atrás ya había tenido su aparición en las crónicas violentas. El 1º de abril de 2023, cuando tenía 17 años, fue atacado a tiros cuando estaba en un playón lindero a las torres del Fonavi en el que vive. Los conflictos escalaron y se prolongaron en el tiempo, al punto que el 2 de abril de 2025 intentaron matarlo cuando estaba dentro de un taxi estacionado. Fue su padre, Nicolás Brest, quien iba como conductor del vehículo, quedó grave por la balacera y murió el mes siguiente, 10 de mayo.