Plan para atentar contra Pullaro: avanza la investigación y refuerzan protección al gobernador

Luego de los informes de la Subsecretaría de Inteligencia se inició una causa judicial y se dispuso un plan de prevención y más medidas de seguridad

El ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, confirmó que hay una investigación judicial para esclarecer el supuesto plan de atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro . Hace más de un mes la Subsecretaría de Inteligencia alertó sobre un plan criminal que para los funcionarios tiene relación con un arsenal hallado enterrado en Roldán y vinculado a la banda de Lisandro "Licha" Contreras.

Tal como trascendió a mediados de marzo, el presunto plan para atentar contra Pullaro y otros funcionarios de la provincia llegó por diversas fuentes. Pero ante el hallazgo de fusiles de alto poder de fuego en un terreno de Roldán se acentuaron los controles y los mecanismos de seguridad para el mandatario.

En ese sentido, Cococcioni confirmó este viernes en diálogo con LT8 que se luego del trabajo del sistema de Inteligencia se inició una investigación judicial. "Se trabaja en un plan investigativo para el esclarecimiento del hecho y la sanción de los responsables" , aseguró.

Armas y un plan de atentado

Cococcioni remarcó que las amenazas a Pullaro no son un asunto nuevo, sino que desde el inicio de su gestión a fines de 2023 se recibieron las primeras intimidaciones mediante balaceras en las que aparecieron mensajes contra el gobernador. "Hubo todo tipo de amenazas. No son normales porque no las podemos normalizar, pero no son inusuales", explicó el ministro de Seguridad.

"Ahora, en el último mes y medio se empezó a recibir información muy concreta de fuentes distintas que coincide con datos objetivos. Lo cual le da mayor seriedad y mayor verosimilitud a estas versiones", indicó sobre el plan para atentar contra Pullaro. "El último punto de confirmación fue el hallazgo de los cuatro fusiles en un escondite subterráneo en Roldán", agregó.

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"Hay una investigación en marcha porque todos estos datos provinen del sistema de inteligencia, fueron reportados y se consiguieron órdenes de allanamientos. Esto da lugar a una investigación que tendrá que seguir su curso sobre la ruta de las armas y para poder esclarecer y acreditar en términos de pruebas judiciales útiles", sostuvo sobre la causa iniciada a partir de la alerta. "Inicialmente la prioridad fue detectar y contrarrestar la amenaza para que los hechos no ocurran. En un omento posterior se trabaja en un plan investigativo para esclarecimiento del hecho y sanción de los responsables", agregó.

Medidas para la seguridad de Pullaro

Acerca de cómo accionará el gobierno ante esta presunta amenaza, Cococcioni explicó una serie de recomendaciones. "Se adoptan medidas básicas de seguridad y prevención. Hay que disponer una elevación de los niveles de alerta, revisar protocoles de ingreso y medidas de seguridad a la sede de gobierno y los dos despachos del gobernador", explicó.

En ese sentido indicó que este esquema de seguridad podría afectar la vida pública del gobernador. "Él tiene su exposición que es el punto más complejo a resolver, porque depende de qué medida él está dispuesto a aceptar".

"Yo me veo en la obligación de formular las mismas recomendaciones. Él puede no aceptar algunas cuestiones, pero en este caso amerita que deba ser tomado con la mayor seriedad", opinó Cococcioni. Aunque admitió: "El contacto con la ciudadanía es un punto central en su actividad".