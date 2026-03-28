Ciro Seisas dijo que se "terminaron las zonas grises" en los controles viales de motos

Diez localidades del departamento Rosario adhirieron al decreto que permite a la policía provincial retener motos en operativos

En el departamento Rosario, las estadísticas son contundentes: el uso de motovehículos sin identificación está presente en una alta proporción de delitos contra la propiedad, especialmente en robos y arrebatos en la vía pública.

El senador provincial, Ciro Seisas y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni firmaron la adhesión de 10 localidades al decreto 460/22 . Esta medida permite que la Policía de Santa Fe retenga motos de forma inmediata ante cualquier irregularidad detectada en los controles viales, eliminando las trabas administrativas que antes frenaban los operativos.

En este sentido los presidentes comunales Leonardo Marconcini de Soldini, Emanuel Recchi de Arminda, Matias Suarez de Zavalla, Javier Ruggeri de Villa Amelia, Carina Gaspari de Piñero, Horacio Pazzelli de Pueblo Muñoz, Mónica Villegas de Coronel Domínguez , Marcelo Papponi de Albarellos, Maria Laura Lucchi de Acebal y Ruben Derico de Coronel Bogado formalizaron su incorporación a este esquema que permite a la Policía santafesina actuar de manera inmediata ante irregularidades , sin depender de instancias administrativas que, hasta ahora, limitaban la eficacia de los operativos.

“El delito no reconoce límites geográficos y la respuesta del Estado tampoco puede tenerlos. Queremos a la policía actuando en la calle , no esperando un trámite mientras el delincuente escapa”, enfatizó Seisas durante el encuentro con presidentes comunales.

La normativa es clave para la prevención: las estadísticas muestran que la mayoría de los robos y arrebatos en la región se cometen en motos sin identificación.

Ciro Seisas (1)

Con esta unificación de criterios, ya no habrá diferencias de control entre una localidad y otra, blindando todo el departamento Rosario.

Las motos y el delito

La posibilidad de actuar de manera inmediata busca desarticular esa lógica antes de que el delito se concrete. “Queremos a la policía en la calle, previniendo y actuando, no esperando un trámite. Esta herramienta devuelve capacidad operativa y permite cuidar mejor a los vecinos”, agregó el senador por Rosario. A partir de esta adhesión, se establece un criterio unificado en toda la región, evitando que existan diferencias en los controles entre localidades y garantizando una política de seguridad coordinada

El Ministerio de Seguridad y la Agencia Provincial de Seguridad Vial serán los espacios encargados de articular los protocolos con los gobiernos locales, consolidando un trabajo conjunto entre provincia y municipios.

Por otro lado, el ministro de Coccocioni abordó la formación de auxiliares forenses, la incorporación de la figura de detective y nuevas convocatorias para ingresantes a la policía de la provincia.

Asimismo, anunció que se reforzará, en conjunto con los jefes comunales, la convocatoria para estas posiciones en cada distrito del departamento.

“La seguridad se construye con hechos. Estamos devolviendo capacidad operativa a las fuerzas de seguridad para proteger a los vecinos y terminar con la impunidad de quienes usan vehículos sin papeles para delinquir”, concluyó el senador.

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