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Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

Los vecinos ayudaron al hombre a retirarse después de la caída de una parte de la estructura de la vivienda que se había deteriorado

28 de marzo 2026 · 11:58hs
El derrumbe ocurrió este viernes en Larrea al 400.

Foto: Municipalidad de Rosario.

El derrumbe ocurrió este viernes en Larrea al 400.

La Municipalidad de Rosario restringió este viernes el acceso a una casa donde se produjo un derrumbe. Si bien la propiedad no quedó completamente destruida, las autoridades confirmaron que había riesgo para el adulto mayor que vive allí y decidieron imlementar una serie de medidas de prevención.

La Dirección General de Gestión de Riesgos y Protección Civil hizo una inspección en Larrea al 400 después del colapso de una parte del techo. En primer lugar, confirmaron que no había personas lesionadas y sólo se registraron daños materiales.

Los agentes confirmaron que se produjo un derrumbe parcial en el living comedor de la vivienda. La estructura cedió alrededor de las 14 y después se puso en marcha la evaluación del inmueble para definir los pasos a seguir.

Derrumbe parcial en barrio Ludueña

Según fuentes oficiales, los vecinos ayudaron al propietario a salir después de la caída del techo. Mientras se aguardaba la llegada de los técnicos especializados, el personal municipal puso vallados preveentivos para resguardar la integridad física de sus ocupantes.

Derrumbe Larrea 400 3

Más tarde, los inspectores detectaron que podían producirse nuevos desprendimientos en otros ambientes. En particular advirtieron que había riesgos de colapso en las habitaciones y recomendaron acotar el acceso a la casa.

>> Leer más: Derrumbe en zona sur: se cayó el techo de una casa en plena madrugada

Además del trabajo de los agentes municipales, los bomberos colaboraron en el operativo realizado en el barrio Ludueña. Una vez que finalizó la intervención, el inmueble quedó bajo observación de las autoridades con un ingreso limitado por razones de seguridad.

El director general Gestión de Riesgos y Protección Civil, Gonzalo Ratner, confirmó que el techo colapsó porque la estructura estaba muy deteriorada. Al respecto, recordó que muchos casos de este tipo se producen por la acumulación de agua en las canaletas y remarcó: "Es fundamental realizar un mantenimiento periódico de los desagües pluviales para evitar filtraciones que, con el tiempo, comprometen la resistencia de las cubiertas".

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