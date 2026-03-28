Jorge Messi estuvo en la tribuna del Gabino Sosa viendo a Leones FC

El papá de Lionel, Jorge Messi, estuvo en el Gabino Sosa viendo a Leones FC y accedió a hablar con La Capital. También estuvo el presidente de Newell's, Ignacio Boero

Jorge Messi, en la parte alta de la tribuna de Gálvez del Gabino Sosa. No lejos suyo, el titular leproso Ignacio Boero.

Central Córdoba y Leones FC hicieron historia en el Gabino Sosa, en su primer enfrentamiento por torneos de AFA . El Charrúa y el novel club de los Messi . Y precisamente en la tribuna estuvo Jorge Messi , el papá de Lionel, quien dio sus impresiones a La Capital.

Leones FC, que ingresó este año a la AFA y a la Primera C, es presidido por Matías Messi, el hermano de Lionel. Y hasta se especuló con la posibilidad de que el mismo Leo podía venirse desde Ezeiza, adonde concentra con la selección argentina en la fecha Fifa, para apoyar al club familiar.

No fue Lionel, pero sí Jorge Messi el que estuvo en la tribuna de calle Gálvez del Gabino Sosa, y muy cerca suyo se lo vio también al presidente de Newell's. Ambos en la tribuna alta de la popular asignada para los simpatizantes y familiares de Leones FC.

Jorge Messi no es de aparecer en los medios y de hecho no lo hacía en los rosarinos. Pero La Capital se le acercó para conocer su parecer sobre la experiencia de Leones FC , sin ahondar en la estrella de la familia y del fútbol mundial.

Jorge Messi accedió a hablar con La Capital en el Gabino Sosa.

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"¿Qué significa para Leones jugar ante Central Córdoba?", le preguntó el enviado del diario. "Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario, significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto", afirmo Jorge Messi.

En tanto, no lejos suyo se lo vio al presidente de Newell's Ignacio Boero. La relación con Leones viene desde que el club presidido por Matías Messi estuvo en Bella Vista en la pretemporada, cuando enfrentó a la reserva leprosa.