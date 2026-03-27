La Capital | Política | Oficina Anticorrupción

Oficina Anticorrupción: una nueva funcionaria controlará a Manuel Adorni

La Casa Rosada definió el ingreso de Gabriela Zangaro al frente del organismo que debe posar la lupa sobre la administración pública nacional y empresas y sociedades con participación del Estado

27 de marzo 2026 · 15:07hs
Gabriela Zangaro es abogada especialista en Derecho Penal.

Gabriela Zangaro es abogada especialista en Derecho Penal.

El gobierno del presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Gabriela Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción (OA), según la resolución 194/2026 que publicada en el Boletín Oficial.

Zangaro reemplazará a Alejandro Melik. La medida fue adoptada dentro de las medidas ordenadas por el nuevo ministro de Justicia nacional, Juan Mahiques.

Es abogada especialista en Derecho Penal y cuenta con una larga trayectoria a la par de su formación en varias instituciones nacionales. Desde 2003 se desempeñaba como jueza en la ciudad de Buenos Aires.

El abogado Melik había asumido en el inicio de la gestión de Milei y su salida se concretó a mediados de marzo. Mantenía un vínculo cercano con el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y se había desempeñado previamente en el ámbito penal.

El contexto de la designación de Zangaro

La designación de Zangaro ocurre mientras la Justicia federal recolecta contratos en la TV Pública por orden del magistrado Ariel Lijo.

La Justicia busca determinar si existieron dádivas en un viaje privado a Punta del Este que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió con el periodista Marcelo Grandio.

La investigación intenta establecer si el pago de dicho vuelo fue una retribución por los contratos estatales de Grandio. En ese contexto, el organismo deberá intervenir para fiscalizar el debido uso de los recursos públicos.

>>Leer más: Vuelo a Punta del Este: otro testimonio ante la Justicia contradijo al jefe de Gabinete

La Oficina Anticorrupción es un organismo desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Su función principal es velar por la prevención e investigación de conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, bajo los lineamientos del decreto 102/99.

El organismo actúa en la administración pública nacional y en empresas y sociedades con participación del Estado.

Noticias relacionadas
Milei celebró la resolución como el mayor logro jurídico de la historia nacional

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Bullrich y Adorni, mano a mano en la Casa Rosada luego de los chispazos que hubo entre ellos en las últimas semanas.

Manuel Adorni encabeza reuniones con funcionarios y legisladores para mostrarse firme en el cargo

Captura de pantalla. El video de Adorni, su familia y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado rumbo a Punta del Este.

Viaje a Punta del Este: un testigo contradijo la versión de Manuel Adorni

el plantel de central cordoba visito un ex centro clandestino de detencion en rosario a 50 anos del golpe

El plantel de Central Córdoba visitó un ex centro clandestino de detención en Rosario a 50 años del golpe

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva vida de un exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Lo último

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Oficina Anticorrupción: una nueva funcionaria controlará a Manuel Adorni

Oficina Anticorrupción: una nueva funcionaria controlará a Manuel Adorni

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Fueron a rescatar perros en Grandoli al 2900 y se encontraron con un hombre de 84 años atado a su cama en condiciones de desnutrición y deshidratación
Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF
Política

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva vida de un exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Inteligencia de la provincia detectó un plan para atentar contra el gobernador Pullaro

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía

Ovación
Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión
OVACIÓN

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Qué dijo el jugador argentino que no irá al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión

Inter Miami se inspiró en Newells para homenajear a Lionel Messi

Inter Miami se inspiró en Newell's para homenajear a Lionel Messi

Liga Argentina de Básquet: el sorprendente Provincial cierra su participación en fase de grupos

Liga Argentina de Básquet: el sorprendente Provincial cierra su participación en fase de grupos

Policiales
Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Plan para atentar contra Pullaro: avanza la investigación y refuerzan protección al gobernador

Plan para atentar contra Pullaro: avanza la investigación y refuerzan protección al gobernador

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

La Ciudad
De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Denuncias de abuso infantil: Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Denuncias de abuso infantil: Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Asistencia Perfecta: piden que se pague el incentivo durante licencias por maternidad

Asistencia Perfecta: piden que se pague el incentivo durante licencias por maternidad

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva
La Ciudad

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos
La Ciudad

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online
La Ciudad

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles
Economía

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha
La Ciudad

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha

Extorsión en Newells: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore
Policiales

Extorsión en Newell's: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore

En julio vuelven a Newells cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos
OVACIÓN

En julio vuelven a Newell's cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos

Dos crímenes en una noche violenta: Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no

Por Martín Stoianovich
Policiales

Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego
Policiales

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos
La Ciudad

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito
LA CIUDAD

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?
Información General

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria
Economía

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos
La Ciudad

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos

Aumentan las sanciones económicas por delitos contra la fauna en Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy
la region

Aumentan las sanciones económicas por delitos contra la fauna en Santa Fe

El plantel de Central Córdoba visitó un ex centro clandestino de detención en Rosario a 50 años del golpe
Política

El plantel de Central Córdoba visitó un ex centro clandestino de detención en Rosario a 50 años del golpe

Menos carne en la mesa: prevén una caída fuerte del consumo por el alza de precios y las exportaciones
Economía

Menos carne en la mesa: prevén una caída fuerte del consumo por el alza de precios y las exportaciones

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio
POLICIALES

Ivana Garcilazo: la familia de la víctima denuncia otra maniobra para postergar el juicio