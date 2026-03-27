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Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

El ministro Cococcioni remarcó que "no hay un incremento de la violencia" pero reconoció que "la acumulación de casos llama la atención"

27 de marzo 2026 · 10:02hs
El comercio ubicado en Machaín al 1800

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

El comercio ubicado en Machaín al 1800, donde mataron Oscar Ramón Sarría

Rosario fue escenario en poco más de 24 horas de cuatro asesinatos, que elevaron a doce los hechos de ese tipo en lo que va de marzo. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, analizó este viernes que esos incidentes “no tienen un patrón común. Hay distintos lugares, actores e incluso distintos perfiles de víctimas, y todos se están investigando”.

En declaraciones a LT8, el funcionario responsable del área seguridad remarcó que “más allá de los últimos hechos, en términos generales el trabajo junto con Fiscalía y la implementación, parcial hasta el momento, del sistema Lince, de inteligencia artificial aplicada a la vigilancia, permite un grado de esclarecimiento muy alto. Creemos que en poco tendremos los hechos esclarecidos y los responsables detenidos”.

Cococcioni insistió en que “no hay un incremento de la violencia, la acumulación de casos es algo que llama la atención pero ya se adoptaron inmediatamente las medidas en materia de seguridad para tratar de contrarrestar para que ésto no venga a romper el estado de relativa tranquilidad que se había logrado”.

>> Leer más: Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

“Hoy la actividad delictiva no está desterrada de la provincia, está contenida en el marco de lo que es un fuerte despliegue policial, de un muy robusto sistema de investigación criminal y de un sistema penitenciario que procura que las personas que van presas no sigan cometiendo delitos tras las rejas. Hasta llegar al desmantelamiento total de las organizaciones que causan violencia en el territorio, falta tiempo y hay que profundizar los esfuerzos que se vienen realizando en los últimos dos años”, resumió Cococcioni.

Pablo Cococcioni (1)
Pablo Cococcioni se refirió hoy a los últimos cuatro crímenes ocurridos en Rosario

Pablo Cococcioni se refirió hoy a los últimos cuatro crímenes ocurridos en Rosario

Cómo fueron los últimos asesinatos en Rosario

La última saga de asesinatos en Rosario comenzó el miércoles a la noche con una balacera en Ricardo Rojas y calle 1707, en barrio Santa Lucía. Allí perdió la vida Alexis Damián Barrios, de 36 años, y sufrió heridas Juana Evelyn M., de 32 años. Un poco más tarde, pero en Machaín al 1800, en la zona norte, fue ultimado Oscar Ramón Sarría, quien atendía desde hace pocos años un comercio y cumplía una condena condicional por balear a un joven de 30 años en mayo de 2023.

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El barrio Santa Lucía volvió a ser noticia en un caso policial ya en horas de la tarde del jueves. Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue acribillado en Pasco y la colectora de Circunvalación. Según trascendió ayer, en 2023 la víctima había sobrevivido a un ataque a balazos en la misma zona.

Finalmente, ya en la noche del jueves, un hombre de unos 75 años, identificado como Ercilio Centurión, fue hallado muerto en su casa de Francia al 4800, en la zona sur de Rosario. Las primeras informaciones sobre ese caso indicaban que Centurión murió tras ser golpeado en un presunto intento de robo.

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