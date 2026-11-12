La Capital | Zoom | Soledad Pastorutti

Tras el encuentro con el Papa, La Sole admitió que evalúa grabar la canción "Alma Misionera"

La cantante argentina tuvo la oportunidad de cantar frente al Sumo Pontífice. Confió que el momento fue "maravilloso"

12 de noviembre 2026 · 13:02hs
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La Sole habló de su encuentro con el Papa León XIV

La Sole habló de su encuentro con el Papa León XIV

Este miércoles, el Papa se despidió de la Argentina. Con el correr de los días, continúan saliendo a la luz detalles de su histórica visita. En esta oportunidad, La Sole, quien cantó en la previa de la misa del sumo pontífice en el Monumento de los Españoles, reveló que tuvo la oportunidad de conocerlo y contó cómo fue el encuentro. Además, adelantó su idea de grabar una versión del hit de iglesia "Alma Misionera".

Cabe recordar que la cantante argentina fue una de las tantas artistas que tuvieron la oportunidad de cantar frente a León XIV. De hecho, días después de su presentación, su hermana reveló que habían podido regalarle un poncho al Sumo Pontífice.

Ahora, fue la propia artista quien, durante una entrevista, brindó detalles de su presentación y contó cómo fue su encuentro con León XIV.

>> Leer más: El poncho que une a Messi y al Papa León XIV: la prenda artesanal que volvió a lucir la Sole

Qué dijo La Sole

En una entrevista con el programa TN Central, La Sole habló sobre su encuentro con el papa León XIV y contó cómo vivió su presentación frente al Sumo Pontífice.

Todo lo que pasó ese día fue maravilloso, uno de esos regalos que uno agradece y se pregunta por qué”, comenzó diciendo.

La cantante, entonces, se refirió a su encuentro cara a cara con el Papa y reveló qué fue lo que más la sorprendió de ese momento. “Te mira a los ojos, te escucha y presta atención a lo que decís, a pesar de que estuvo cuatro días y escuchó un montón de testimonios”, destacó.

En ese momento, también brindó detalles del regalo que le hizo. “Le regalé un poncho como el que di a Francisco en Brasil. Un poncho emblemático como el que usé en el Festival de Cosquín en 1996”, contó.

Por otra parte, ante la repercusión que tuvo su interpretación de “Alma misionera”, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, la artista adelantó que podría lanzar una versión oficial de la canción. “Estamos pensando seriamente en grabarla. En seguir generando cosas lindas con esta canción”, reveló.

Finalmente, La Sole reflexionó sobre lo que dejó la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. “Nos dejó a los argentinos una sensación muy hermosa: somos un pueblo muy unido, un pueblo que está siempre cuando las cosas no van bien y cuando las cosas van bien también. Demostramos que se puede, lo vimos con tanta gente en paz con esa espiritualidad”, concluyó.

>> Leer más: La historia del "poncho bandera" que Soledad lució ante Messi y por qué terminó en manos de un jugador

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