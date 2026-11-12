Murió Jorge Montejo, el actor que interpretó a "Paolo, el rockero", a los 68 años

El humorista falleció en Tandil donde se encontraba internado por una neumonía. Alcanzó la popularidad en los años 80 y 90 con el personaje emblemático

"Paolo, el rockero", el recordado personaje por sus pasos en "Siempre sábado", "Palermo Hollywood" y "VideoMatch"

Jorge Juan Montejo , el actor y humorista que alcanzó gran popularidad con su personaje "Paolo, el rockero" , murió este miércoles a los 68 años en Tandil. El artista permanecía internado en el Hospital Santamarina de esa ciudad por un cuadro de neumonía .

Montejo había regresado a vivir a su ciudad natal en los últimos años, después de alejarse de la exposición televisiva para estar cerca de su familia y continuar con sus tratamientos médicos.

Con su pelo largo, una vincha y una mochila multicolor, el actor construyó un personaje que se convirtió en uno de los íconos del humor argentino de las décadas de 1980 y 1990. Sus frases "¡Uhhh, loco!", "¿Entendés, chabón?" y "Qué mala onda " quedaron asociadas a una figura que marcó a varias generaciones.

Montejo encontró en "Paolo, el rockero" su sello artístico . Con una estética vinculada al mundo del rock y un estilo descontracturado, el personaje se destacó por sus expresiones, sus monólogos y su particular manera de reaccionar ante distintas situaciones.

Su popularidad comenzó en "Badía & Cía.", el programa conducido por Juan Alberto Badía. Luego participó en "Feliz Domingo", donde sus intervenciones llegaron a una audiencia masiva, y en otros ciclos como "De carne somos", "El gordo y el flaco", "Siempre sábado", "Palermo Hollywood" y "VideoMatch".

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También formó parte de programas más recientes, como "Peligro sin codificar", que acercaron su humor a nuevos espectadores.

La carrera de Montejo también llegó a la pantalla grande. Participó en películas populares de la década de 1980, como "Los bañeros más locos del mundo" y "Los matamonstruos en la mansión del terror". En 1992 integró el elenco de “Extermineitors IV: Como hermanos gemelos”, y más adelante su recordado paso en la saga de "Bañeros".

Además del cine y la televisión, el actor desarrolló una trayectoria en el teatro y en distintos espectáculos humorísticos.

En los últimos años, Montejo atravesó problemas de salud que afectaron su vida personal y profesional. En 2023, su hijo explicó públicamente que el actor tenía un diagnóstico de trastorno bipolar y maníaco-depresivo, después de un episodio en el que salió de una clínica donde permanecía internado.

La muerte de Montejo generó pesar entre colegas, seguidores y espectadores que recuerdan a "Paolo, el rockero", como una figura singular del humor popular argentino.