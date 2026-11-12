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Llega el quinto Festival de Blues Yo Nací en Rosario

Se trata de uno de los eventos más grandes del país dedicados exclusivamente al género. Tendrá lugar el viernes 13 de noviembre en el Club Argentino

12 de noviembre 2026 · 10:03hs
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Caburo

Caburo, leyenda del blues rosarino, cerrará este viernes 13 la quinta edición del Festival de Blues Yo Nací en Rosario

Se viene la quinta edición del Festival de Blues Yo Nací en Rosario, uno de los más grandes del país dedicados al género. Cinco bandas rosarinas integran esta vez la grilla del evento que se realiza de manera ininterrumpida desde 2022, impulsado por el programa de radio “Blues mundano”. La cita es el viernes 13 de noviembre, desde las 21, en el Club Argentino (Victor Mercante 756).

La apertura estará a cargo de los músicos Pablo Read y Mauro Torres, quienes recorrerán distintas páginas del blues acústico, con temas de su autoría como así también interpretaciones de otros géneros transportados al blues.

Luego será el turno del músico multiinstrumentista Jacobo Lopez. Después de un extenso recorrido por escenarios de todo el país, en esta oportunidad se presentará con su formación Jacobo y los Analógicos (integrada por el propio López en guitarra armónica y voz, Rulo Robiatti en percusión y Gabriel Sena en bajo).

>> Leer más: Caburo, leyenda del blues rosarino, vuelve a los escenarios

La jornada va a continuar con Nico y los Misiles, con una propuesta que retoma versiones clásicas de blues con influencias de rock argentino y funk. Prometen además recorrer temas de su EP “Fuego Primero”. Después vendrá Plexo, un power trío formado por Seba Pagliaretti en guitarra y voz, Fernando Varlet en bajo eléctrico y Federico Striglio en batería.

Finalmente, el cierre estará a cargo de Caburo y la Rosario Acoustic Blues (Caburo en voz, Franco Capriati en armónica, Enzo Pardini en guitarra y Vicente Mata en guitarra), como ya es costumbre. Carburo es uno de los músicos fundacionales del blues rosarino y en cada edición del festival renueva su compromiso con el evento.

Blues, autogestión y encuentro

Yo Nací en Rosario se lleva a cabo de forma totalmente autogestiva y cuenta con el apoyo del Club de Blues Rosario y del programa radial “Blues Mundano”, que se emite en desde hace 29 años por Radio Universidad.

El festival busca representar al movimiento cultural del blues de la ciudad, que moviliza a más de 200 músicos y alberga, como un hecho inédito a nivel nacional, a más de 40 bandas dedicadas al género.

Además, el Club de Blues Rosario viene organizando junto a clubes y vecinales de la ciudad el ciclo “Blues en los Barrios”, un espacio donde los clubes se convierten en nuevos escenarios de blues, llegando a nuevos públicos. “Estos eventos mensuales aúnan transversalmente a los músicos del género convergiendo en un espacio colectivo, todos juntos, como nos enseña el blues, entendiendo que de esa forma surge la única salida en estos tiempos”, aseguran desde la organización.

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