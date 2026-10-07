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La historia del "poncho bandera" que Soledad lució ante Messi y por qué terminó en manos de un jugador

La prenda fue confeccionada por artesanos de Catamarca y Soledad la había recibido meses atrás como regalo. Tras cantar “Brindis” en el Monumental, protagonizó un inesperado trueque con Agustín Giay

7 de octubre 2026 · 16:39hs
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La historia del poncho bandera que Soledad lució ante Messi y por qué terminó en manos de un jugador

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina tuvo todos los ingredientes de una despedida destinada a quedar en la memoria. El estadio Monumental estuvo colmado, hubo homenajes, emoción y una actuación especial de Soledad Pastorutti, que le dedicó Brindis al capitán argentino.

Pero, en medio de una noche cargada de simbolismo, hubo otro detalle que no pasó inadvertido. La cantante de Arequito salió al campo de juego con un poncho celeste y blanco, con un sol amarillo en el centro, una pieza artesanal de origen catamarqueño cuya historia se remonta mucho más atrás que aquella presentación frente a Messi.

Se trata del llamado “poncho bandera”, confeccionado por los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría, de la ciudad catamarqueña de Belén. Soledad lo había recibido como obsequio apenas unos meses antes, durante su participación en la 55ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El origen del poncho que Soledad usó en la despedida de Messi

La historia de la prenda comenzó en 2010, cuando Carrasco y Baigorría fueron convocados para realizar una colección especial en el marco de los festejos por el Bicentenario argentino.

Inspirados en la bandera nacional, diseñaron un poncho en tonos celestes y blancos con el Sol como figura central. Con el paso de los años, aquella creación terminó convirtiéndose en una de las piezas más reconocidas de la artesanía textil catamarqueña.

Los dos artesanos están al frente de Rua Chaky, expresión que significa “hecho a mano” en quechua. Se trata de un emprendimiento familiar radicado en Belén y dedicado al trabajo textil artesanal desde hace cinco generaciones.

La tradición viene de lejos. Los antepasados de Carrasco y Baigorría ya estaban vinculados a la explotación de la lana y a la confección de ponchos en esa localidad de Catamarca.

Cómo llegó el “poncho bandera” a manos de La Sole

Soledad recibió la prenda el 19 de julio, cuando regresó a Catamarca para celebrar sus 30 años de trayectoria artística durante la 55ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Aquella noche se presentó en el escenario principal del festival y también interpretó Paisaje de Catamarca junto al cantante Agustín Isasmendi.

Al finalizar su actuación, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Daiana Roldán, le entregó formalmente el poncho como reconocimiento a su aporte sostenido a la cultura folklórica argentina.

La pieza no era un obsequio cualquiera. La confección demanda entre 15 y 20 días de trabajo artesanal y utiliza técnicas tradicionales para conseguir los colores característicos.

Para obtener la degradación que va del azul al celeste, los artesanos recurren a un proceso de teñido natural con índigo añil. El Sol central, en tanto, es bordado y coloreado con un pigmento obtenido de la cáscara de cebolla.

Sus creadores sostuvieron además que el diseño alcanzó una difusión internacional notable y que existe “al menos uno en cada continente”.

Un poncho que ya había llegado a la selección argentina

La relación entre el “poncho bandera” y la selección no comenzó con Soledad.

En 2023, Lisandro Martínez apareció luciendo uno de esos ponchos en un video que se viralizó rápidamente. La repercusión multiplicó los pedidos de la prenda desde distintos lugares del mundo.

Tres años después, la pieza volvió a quedar asociada al seleccionado argentino, esta vez en una noche mucho más cargada de simbolismo: la despedida de Lionel Messi.

Soledad apareció sobre el césped del Monumental con el poncho sobre sus hombros y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la velada cuando interpretó Brindis, una canción estrechamente asociada al recorrido deportivo de Messi.

La actuación terminó con un abrazo entre la cantante y el astro rosarino.

El inesperado trueque entre Soledad y Agustín Giay

El poncho todavía tendría otro capítulo durante la misma noche. Una vez terminada la interpretación, Soledad permaneció en la zona del círculo central junto a los futbolistas de la Selección mientras Messi hablaba ante el público.

Fue entonces cuando Agustín Giay, exjugador de San Lorenzo y actual defensor de Palmeiras, se acercó a la cantante con una propuesta inesperada: entregarle su camperón oficial de la Selección a cambio del poncho catamarqueño.

Soledad aceptó inmediatamente. Entre risas, ambos concretaron el intercambio en pleno campo de juego. Giay se quedó con la pieza artesanal y la cantante se puso el camperón albiceleste ante la mirada de los integrantes del plantel.

La secuencia fue captada por las cámaras de televisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La histórica relación de Soledad con el poncho

La escena tuvo además un componente particularmente ligado a la carrera de Pastorutti. Desde sus comienzos, el poncho forma parte de la identidad artística de La Sole.

Su imagen quedó definitivamente asociada a esa prenda desde su irrupción en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El 26 de enero de 1996, con apenas 15 años, Soledad debutó en el escenario mayor del festival. Antes de comenzar aquella presentación, el histórico locutor Julio Mahárbiz la despidió con una frase que quedó asociada a ese momento: “¡Que sea con suerte, querida!”.

La cantante mantiene incluso disponible en su tienda virtual oficial, Simplemente Soledad, una réplica del poncho que utilizó en aquella presentación de Cosquín.

La versión comercializada pesa aproximadamente 500 gramos, mide 1,40 por 1,80 metros y está confeccionada íntegramente en acrílico HB. Su precio publicado es de 125.000 pesos.

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