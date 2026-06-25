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Quién es Ekaterina Ojeda, la joven señalada en el escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez

La joven de 22 años aseguró que el rosarino intentó besarla durante una salida en el boliche Tequila, mientras se encontraba junto a su novia

25 de junio 2026 · 13:52hs
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Ekaterina Ojeda es la joven involucrada en el escándalo entre la China Suárez y Mauro Icardi

Ekaterina Ojeda es la joven involucrada en el escándalo entre la China Suárez y Mauro Icardi

En los últimos días, comenzó a circular una versión que involucra a Eugenia "la China" Suárez, Mauro Icardi y una joven llamada Ekaterina Ojeda durante una salida nocturna en Buenos Aires. Según trascendió en distintos programas y medios de espectáculos, la pareja habría protagonizado un tenso episodio en el boliche Tequila, en la Costanera Norte porteña, luego de que el futbolista intentara acercarse a la joven de 22 años.

Mientras permanecen en Argentina y el deportista intenta resolver los conflictos judiciales que mantiene con Wanda Nara, Suárez e Icardi habrían asistido al reconocido local bailable. La información fue revelada por Carolina Molinari en LAM. Según el relato de la panelista, Icardi habría interactuado con Ojeda durante la noche y esa situación habría generado incomodidad en la actriz. “La China de vez en cuando se daba vuelta para tomar algo de la mesa. En ese momento, Icardi se le tira a Eka para robarle un pico”, aseguró.

Aunque ni la China Suárez ni Mauro Icardi se pronunciaron públicamente sobre lo sucedido, Ojeda decidió contar su versión de los hechos en diálogo con un móvil televisivo.

"Nos preguntó si íbamos seguido, qué tomábamos. Él se fue acercando, me miraba de reojo, me sonreía", relató la joven al recordar el encuentro ocurrido aquella noche en el reconocido local bailable porteño.

>> Leer más: La China Suárez y su relación con Mauro Icardi: "Obvio que quiero volver a ser mamá"

Qué dijo Ekaterina Ojeda

Ante la ola de rumores que se generó tras la difusión del supuesto episodio en Tequila, Ekaterina Ojeda decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos. En diálogo con LAM, la joven de 22 años relató cómo fue el encuentro con Mauro Icardi aquella noche.

“Sabía quién era Icardi. Después vino, se presentó y lo confirmé. Es fachero, pero a mí no me gusta, no es mi tipo”, comenzó diciendo.

Según contó, el futbolista se acercó a ella y a su grupo de amigas para conversar. “Nos preguntó a dónde salíamos, si íbamos seguido ahí, a qué otros lugares íbamos. Los amigos nos armaron unos tragos y después él se fue acercando”, recordó.

Además, aseguró que la China Suárez se encontraba junto al delantero durante gran parte de la noche. “Después ella llega. Ella estaba a upa de él y miraba”, relató.

Sobre el momento más comentado de la noche, Ojeda afirmó: “En un momento ella se va al baño y él se levanta, viene y me dice si me podía saludar”.

Fue entonces cuando Pepe Ochoa le preguntó directamente si Icardi había intentado besarla. “Claro”, respondió la joven sin rodeos. Y agregó: “Yo creo que ella habrá visto de lejos”. Respecto de la supuesta reacción de la actriz, detalló: “Hubo un empujoncito, de los pelos no me tiró”, sostuvo.

Por último, reveló algunos de los comentarios que le hizo el futbolista durante la conversación. “Me dijo: 'Qué linda que sos, qué linda que estás'. También me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, contó.

Hacia el final de la entrevista, la joven fue consultada sobre de qué lado se posiciona en la mediática disputa entre la China Suárez y Wanda Nara. Su respuesta fue contundente: “Soy team Wanda. Obvio”.

>> Leer más: La situación judicial de Mauro Icardi que podría frustrar un viaje con la China Suárez al Mundial

Quién es Ekaterina Ojeda

Aunque su nombre comenzó a sonar con fuerza en los últimos días por el supuesto episodio que habría protagonizado junto a Mauro Icardi y la China Suárez en Tequila, lo cierto es que poco se sabe sobre Ekaterina Ojeda. La joven mantiene un perfil bajo y no es una figura mediática.

Tiene 22 años, trabaja como modelo y realiza presencias en eventos y boliches. Además, estudia Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Durante su paso por LAM, también reveló el origen de su llamativo nombre. Según contó, es de ascendencia rusa por parte de su madre, nacida en Tiráspol, ciudad ubicada en la región de Transnistria.

A pesar de no ser famosa, cuenta con una importante presencia en redes sociales. En Instagram, supera los 43 mil seguidores, a quienes les comparte aspectos de su vida cotidiana: publicaciones con amigas, salidas y viajes.

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