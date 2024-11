La licenciada Cecilia Ce habló de "recesión sexual" en la previa de su show en Rosario

En el marco de esta nueva visita, la licenciada pasó por #BrindisTV y dialogó con los chicos de "Palabra Santa" sobre su momento actual y su vínculo con la ciudad: "La gente cree que soy rosarina, me siento muy cómoda acá, di charlas a más de 11 mil personas, es mi segunda casa", aseguró la especialista. "Aún no probé el carlito, es lo único que me falta para tener ciudadanía plena", bromeó, sobre una de las grandes tradiciones locales.

Sobre el show que presenta, Cecilia comentó que apunta a quitar la solemnidad de los temas complejos que aborda y llevarlos a un lenguaje más terrenal y llevadero: "Yo voy a los congresos y me aburro muchísimo, la ciencia se torna muy solemne y no llega a la gente si no le agregamos una cuota de humor. Mi show es muy gracioso, a veces no puedo creer que tenga tantos chistes, si estuviera en el público me reiría un montón".