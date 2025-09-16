"¡Vos podes papá!": el conmovedor mensaje de las hijas de Thiago Medina

Las niñas dejaron un cartel de aliento para su padre, mientras familiares y excompañeros de Gran Hermano piden oraciones por su recuperación

La salud de Thiago Medina continúa delicada, aunque presentó una “leve mejoría”, según informó su expareja Daniela Celis en un comunicado publicado en redes sociales. El ex Gran Hermano 2022 permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el grave accidente en moto que sufrió días atrás.

Este domingo, su hermana Camila Medina compartió en Instagram un cartel con las huellas de las manos de Aimé y Laia, hijas de Medina y Celis. Sobre el dibujo, la familia escribió un mensaje directo al joven: “Vos podés papá. Te amamos mucho” .

El gesto rápidamente conmovió a sus seguidores y se sumó a la cadena de apoyo en redes sociales. Con su estilo característico, Walter "Alfa" Santiago compartió una imagen junto al joven en la casa más famosa del país y envió un mensaje personal: “Thiaguito… Ponete bien, loquillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo”. También se sumó el cordobés Maxi Giudici, quien escribió: “¡Acá estamos rezando por vos, hermanito! Sé que vas a superar esto porque sos muy fuerte. Recemos todos por Thiago”.

Julieta Poggio publicó una foto junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares , finalistas del reality, y escribió: “Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”. Por su parte, Romina Uhrig expresó en sus historias: “Solo pido que sigan orando por Thiaguito. Gracias de todo corazón”.

El apoyo de familiares, amigos y excompañeros de reality se multiplica mientras Medina permanece bajo atención médica intensiva en el hospital de Moreno.

Cuál es el estado de salud de Thiago Medina

El exparticipante de Gran Hermano permanece con respirador e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento de la cirugía torácica a la que fue sometido. Las autoridades del hospital precisaron: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.

Mientras tanto, sus seres queridos esperan que el cuadro avance de manera favorable tras la intervención quirúrgica. Según informó Daniela Celis en redes sociales, a Medina le extirparon el bazo porque estaba muy comprometido. Además, sufrió fracturas en varias costillas y lesiones en pulmones, riñones y el hígado.

El video del accidente, que circuló en redes, muestra que el joven circulaba por la avenida General San Martín, en la localidad de Francisco Álvarez, cuando impactó contra la parte trasera de un auto al llegar al cruce con calle La Providencia. De acuerdo a los primeros análisis, el siniestro habría ocurrido por falta de señalización, aunque todavía no se esclarecieron las causas.