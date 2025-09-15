Leve mejoría: cómo es la salud de Thiago Medina, el exparticipante de "Gran Hermano"

El influencer, quien chocó con su moto, permanece en terapia intensiva. Su expareja y madre de sus hijos, Daniela Celis, pidió que siga la cadena de oración.

Thiago Medina, exparticipante del reality “Gran Hermano” en 2022, este sábado fue protagonista de un grave siniestro vial. El influencer se encontraba a bordo de su moto cuando impactó contra la parte trasera de un auto. Tras ser internado en grave estado, en las últimas horas se conoció una novedad sobre el estado de salud de Medina.

“Thiago tiene una leve mejoría” , expresó Daniela Celis, ex pareja de Thiago Medina y madre de sus dos hijas. Además, afirmó que el joven de 22 años permanece en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Tras el siniestro vial, Medina sufrió fractura de varias costillas y también lesiones en los riñones y el hígado y una perforación en el pulmón . En este marco, Medina fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo.

Qué se sabe del estado de salud de Thiago Medina

Las novedades sobre el estado de salud de Thiago Medina fueron compartidas por Daniela Celis, la expareja del joven, que también fue participante de la edición del año 2022 del reality "Gran Hermano".

“Thiago tiene una leve mejoría”, aseguró Celis. “Y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían”, agregó la influencer, hablándole directamente a sus seguidores, a quienes les pidió que continúen con los buenos deseos para el joven.

“Permanece en el mismo estado (que el día anterior), presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”, continuó la ex participante de "Gran Hermano", conocida como "Pestañela".

“Toda la luz que envían está llegando”, siguió Daniela Celis. “Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos”, cerró la influencer.

El accidente y los primeros auxilios

El siniestro ocurrió en la esquina de avenida San Martín y La Providencia, en la localidad bonaerense de Francisco Alvarez, cuando la moto en la que circulaba Medina impactó contra la parte trasera de un auto. Aunque aún no se establecieron las causas, las primeras versiones apuntan a la falta de señalización en la zona.

Raúl, un vecino que lo auxilió, relató que se detuvo con su camioneta al verlo tendido en la calzada: “Paramos los autos y colectivos que venían rápido para que no lo atropellaran. Le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Estaba en shock, vomitó sangre y decía que le dolía mucho la cintura”. Según denunció, la ambulancia demoró entre 30 y 40 minutos en llegar.

Quién es Thiago Medina

Thiago Medina se convirtió en una de las figuras más queridas de Gran Hermano 2022 por su historia de vida. Oriundo de González Catán, trabajaba como recolector de residuos y en una verdulería antes de entrar al reality, con el sueño de mejorar la situación de su familia.

Su romance con Daniela Celis trascendió el programa y, en 2024, tuvieron a sus dos hijas, Laia y Aimé. Más tarde, Medina abrió una verdulería en su barrio, aunque luego debió cerrarla. Pese a los vaivenes personales, siempre fue reconocido por su sencillez y sus ganas de salir adelante.

