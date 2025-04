¿Tercera en discordia? Rumores sobre Milei y Mariana Brey tras la separación de Yuyito

En el inicio de su programa de televisión, la rubia de 65 años comentó su ruptura y destacó que tuvo una "hermosa relación" con el jefe del Estado argentino. Si bien no dio muchos detalles sobre los motivos, unas horas más tarde, la panelista Nancy Pazos detalló cuál fue la verdadera causa de la separación.

Cabe aclarar que, aunque Mariana Brey es reconocida por su trabajo como panelista de espectáculos , en el último tiempo ha utilizado el espacio para defender las políticas y medidas tomadas por el gobierno nacional. Esto le valió un lugar en el programa televisivo C5N, donde actualmente Brey trabaja como periodista y no duda en posicionarse a favor de las medidas del gobierno de Javier Milei.

¿Qué dijo Yuyito González sobre la separación?

"Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación", dijo Amalia Josefina Trombetta sobre Milei. Inmediatamente abrió el paraguas para aclarar que no la dejaron ni impulsó el corte, sino que se trata de un final "consensuado" entre ambas partes.

Yuyito planteó que quería dar a conocer la situación "simplemente" en el programa de Canal Magazine. En cuanto a los pormenores, aclaró: "Hemos tomado esta decisión con entereza y madurez".

La conductora televisiva se mostró triste en el comienzo de la semana, pero no se trataba solamente de sintonizar con la conmoción mundial por la muerte del Papa. "Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación", subrayó respecto de la ruptura con el economista de 54 años.

González no la tuvo fácil para contar lo ocurrido y dejó en claro que no pretendía dedicarle demasiado tiempo al tema. En un mensaje que duró algo más de un minuto, concluyó: "No tengo nada para decir más que esto".

¿Que dijo Nancy Pazos sobre Mariana Brey y Javier Milei?

Luego de anunciar la separación de la mediática pareja, Nancy Pazos en el el ciclo de Radio 10, sentenció: “Brey se está preparando. La última vez que estuvo con Yuyito fue el día de la nota. Ahí conoció a Mariana Brey y fue el final. Fantino se la presentó”.

De esta forma, confirmó que fue a partir de ese momento que la relación de Yuyito y Milei comenzó a tener sus rispideces. De hecho, a partir de las declaraciones de Pazos, Yanina Latorre en su programa “SQP”, amplió la información. “Es verdad, el lunes en la entrevista con Fantuinio, Mieli la conoció. Y el ya venía habaldno muy bien de ella”, explicó la mediática.

Luego, detalló: “Dicen que durante cuatro horas la miró. Hay un montón de recortes en Twitter, donde el saludo es efusivo”.

