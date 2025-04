La sorprendente confesión de Yuyito González: "Me van a ver casada"

¿Qué dijo Yuyito González?

Este jueves, Yuyito tuvo en su programa como invitado a Héctor Aníbal Giménez, más conocido como el Pastor Giménez. Durante el encuentro, el pastor compartió un video grabado hace algunos años, en el que se ve a la conductora en el escenario de una iglesia, frente a una gran multitud, recibiendo su bendición.

“Voy a soltarle una bendición a Amalia y la vamos a ver casada. Y por ahí la casamos acá. Hacemos la fiesta acá", decía el pastor en el video, en medio del escenario junto a Yuyito, mientras se encontraba frente a una multitud de personas .

Ahora bien, luego de ver el recuerdo en vivo, Yuyito, sentada junto al pastor en el living de su programa, no pudo evitar lanzar una reflexión. “Este video que rescataste que hablaba del casamiento, decía de la importancia de donde vos pones tu cuerpo cuanto vos absorbes del otro y del intercambio “, comenzó la conductora.

Luego, agregó, “En la vida hay que ir por todo, no hay que quedarse a medias en especulaciones, en puede ser o no puede ser”. En ese momento cuando González comenzó a hablar de su situacion actual: “Para mi la pareja tiene que ser el broche de oro de mi vida. Dios no quiere cosas a medias, fracasos o dudas hay que ir por todo”

Completamente convencida, la conductora sorprendió a todo el panel y dijo: “Saben una cosa me van a ver casada, porque en la vida hay que ir por todo”.

