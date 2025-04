Yuyito González anunció su separación de Javier Milei: "Era justo y lógico"

La actriz de 65 años destacó que tuvo una "hermosa relación" con el jefe del Estado argentino , pero no dio demasiadas pistas sobre el motivo de la separación. "Estoy agradecida por lo que viene, por lo que Dios tiene para mi vida. Ya puedo vislumbrar qué es", señaló.

"Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación", dijo Amalia Josefina Trombetta sobre Milei. Inmediatamente abrió el paraguas para aclarar que no la dejaron ni impulsó el corte, sino que se trata de un final "consensuado" entre ambas partes .

Yuyito González.mp4 Yuyito Gonzàlez anunció su separación de Javier Milei. Video: Ciudad Magazine.

Yuyito planteó que quería dar a conocer la situación "simplemente" en el programa de Canal Magazine. En cuanto a los pormenores, aclaró: "Hemos tomado esta decision con entereza y madurez".

La conductora televisiva se mostró triste en el comienzo de la semana, pero no se trataba solamente de sintonizar con la conmoción mundial por la muerte del Papa. "Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación", subrayó respecto de la ruptura con el economista de 54 años.

González no la tuvo fácil para contar lo ocurrido y dejó en claro que no pretendía dedicarle demasiado tiempo al tema. En un mensaje que duró algo más de un minuto, concluyó: "No tengo nada para decir más que esto".

¿Cómo empezó la relación de Javier Milei y Yuyito González?

Yuyito confirmó su noviazgo con Milei a mediados de agosto. Por entonces ya habían asistido juntos a dos eventos sociales. El día anterior al anuncio se besaron en público durante la presentación de un proyecto de ley en el Palacio Libertad de la ciudad de Buenos Aires.

El presidente argentino llevaba cuatro meses separado de Fátima Florez, otra figura con larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Sin embargo, González ya lo había entrevistado en noviembre de 2023, cuando aún estaba en pareja con la bailarina y en carrera hacia la Casa Rosada.