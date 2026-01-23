Sueño cumplido: un finalista de "La Voz Argentina" firmó un contrato con Universal Music

El cantante fue uno de los participantes más destacados del reality y logró llegar a la final dentro del Team Lali

Alan Lez fue uno de los finalistas en "La Voz Argentina" con el Team Lali

Aunque el reality "La Voz Argentina" finalizó hace ya varios meses, los televidentes quedaron enganchados con sus participantes y continúan siguiendo sus carreras a través de las redes sociales. En ese contexto, una noticia sorprendió a muchos fanáticos: uno de los concursantes más queridos del programa anunció que firmó contrato con una de las discográficas más importantes del mundo.

Se trata de Alan Lez, el joven artista que brilló en La Voz Argentina dentro del team Lali y que logró quedarse con el segundo puesto del certamen. Desde sus comienzos en el reality, Lez fue uno de los favoritos del público, especialmente luego de sorprender al jurado con su interpretación de “Prisionero”, de Miranda!, durante la audición a ciegas .

Si bien el cantante no logró consagrarse campeón del show, sí alcanzó un lugar entre los cuatro finalistas. Además, fue telonero en uno de los shows de Lali Espósito en el estadio de Vélez y, ahora, Alan dio a conocer una gran noticia: firmó un contrato con Universal Music Argentina.

El anuncio de Alan Lez

A través de sus redes sociales, el joven de 29 años, oriundo de Buenos Aires, compartió un video en el que se lo ve ingresando a unas oficinas. Al llegar al último piso, Alan se sienta en una silla y firma un contrato. Luego, mira a la cámara y guiña un ojo, mientras de fondo se puede ver el logo de Universal Music Argentina.

Junto al posteo, el cantante escribió: “Hoy doy un paso más para iluminar este proyecto. Hoy prendimos la luz de esta nueva etapa…”. La publicación rápidamente se llenó de comentarios postivo y ya acumula más de 17 mil “me gustas” .

Quién es Alan Lez

Alan Lez es un cantante de 29 años que participó en el reality show La Voz Argentina. Nacido en Buenos Aires, realizó su audición a ciegas con la canción “Prisionero”, de Miranda!. Fue elegido por Lali Espósito y formó parte de su equipo durante todo el certamen.

A lo largo del programa, Lez interpretó canciones de artistas y estilos muy variados, siempre aportando su estilo personal y una performance especial. Luego de su audición a ciegas, en la etapa de Las Batallas, se enfrentó a Pablo Cuello. Juntos interpretaron “Burning Love”, de Elvis Presley, en lo que se convirtió en una de las batallas más icónicas del reality. En esa instancia, Lali eligió a Alan, mientras que su contrincante fue robado por el equipo de Miranda!.

En los Knockouts, Alan se midió con Valentina Otero. Él interpretó “Cuando pase el temblor”, de Soda Stereo, mientras que ella cantó “Bancate ese defecto”, de Charly García. Una vez más, Lali optó por quedarse con Lez y su compañera fue robada, esta vez por el equipo de Soledad Pastorutti.

Firme en el certamen, Alan avanzó a los Playoffs, donde se presentó con una interpretación de “Bad”, de Michael Jackson. Más adelante, mostró una gran versatilidad con canciones como “Who Wants to Live Forever”, de Freddie Mercury; “Provócame”, de Chayanne; “Somebody to Love”, de Queen; y “Mi reflejo”. Gala tras gala, logró permanecer en competencia.

En los Cuartos de Final, que sorprendió con su versión de “Kiss”, de Prince, y en la Semifinal interpretó “La grasa de las capitales”.

Finalmente, en la gran final de La Voz Argentina 2025, Alan Lez se subió al escenario con “Cryin’”, de Aerosmith, y quedó en el segundo lugar del reality.

