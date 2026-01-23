La Capital | Zoom | La voz argentina

Sueño cumplido: un finalista de "La Voz Argentina" firmó un contrato con Universal Music

El cantante fue uno de los participantes más destacados del reality y logró llegar a la final dentro del Team Lali

23 de enero 2026 · 10:48hs
Alan Lez fue uno de los finalistas en La Voz Argentina con el Team Lali

Alan Lez fue uno de los finalistas en "La Voz Argentina" con el Team Lali

Aunque el reality "La Voz Argentina" finalizó hace ya varios meses, los televidentes quedaron enganchados con sus participantes y continúan siguiendo sus carreras a través de las redes sociales. En ese contexto, una noticia sorprendió a muchos fanáticos: uno de los concursantes más queridos del programa anunció que firmó contrato con una de las discográficas más importantes del mundo.

Se trata de Alan Lez, el joven artista que brilló en La Voz Argentina dentro del team Lali y que logró quedarse con el segundo puesto del certamen. Desde sus comienzos en el reality, Lez fue uno de los favoritos del público, especialmente luego de sorprender al jurado con su interpretación de “Prisionero”, de Miranda!, durante la audición a ciegas.

Embed

Si bien el cantante no logró consagrarse campeón del show, sí alcanzó un lugar entre los cuatro finalistas. Además, fue telonero en uno de los shows de Lali Espósito en el estadio de Vélez y, ahora, Alan dio a conocer una gran noticia: firmó un contrato con Universal Music Argentina.

>> Leer más: Quiénes son los candidatos a ganar "La Voz Argentina" 2025

El anuncio de Alan Lez

A través de sus redes sociales, el joven de 29 años, oriundo de Buenos Aires, compartió un video en el que se lo ve ingresando a unas oficinas. Al llegar al último piso, Alan se sienta en una silla y firma un contrato. Luego, mira a la cámara y guiña un ojo, mientras de fondo se puede ver el logo de Universal Music Argentina.

Junto al posteo, el cantante escribió: “Hoy doy un paso más para iluminar este proyecto. Hoy prendimos la luz de esta nueva etapa…”. La publicación rápidamente se llenó de comentarios postivo y ya acumula más de 17 mil “me gustas” .

Embed
View this post on Instagram

A post shared by (@alanlez)

Quién es Alan Lez

Alan Lez es un cantante de 29 años que participó en el reality show La Voz Argentina. Nacido en Buenos Aires, realizó su audición a ciegas con la canción “Prisionero”, de Miranda!. Fue elegido por Lali Espósito y formó parte de su equipo durante todo el certamen.

A lo largo del programa, Lez interpretó canciones de artistas y estilos muy variados, siempre aportando su estilo personal y una performance especial. Luego de su audición a ciegas, en la etapa de Las Batallas, se enfrentó a Pablo Cuello. Juntos interpretaron “Burning Love”, de Elvis Presley, en lo que se convirtió en una de las batallas más icónicas del reality. En esa instancia, Lali eligió a Alan, mientras que su contrincante fue robado por el equipo de Miranda!.

En los Knockouts, Alan se midió con Valentina Otero. Él interpretó “Cuando pase el temblor”, de Soda Stereo, mientras que ella cantó “Bancate ese defecto”, de Charly García. Una vez más, Lali optó por quedarse con Lez y su compañera fue robada, esta vez por el equipo de Soledad Pastorutti.

Firme en el certamen, Alan avanzó a los Playoffs, donde se presentó con una interpretación de “Bad”, de Michael Jackson. Más adelante, mostró una gran versatilidad con canciones como “Who Wants to Live Forever”, de Freddie Mercury; “Provócame”, de Chayanne; “Somebody to Love”, de Queen; y “Mi reflejo”. Gala tras gala, logró permanecer en competencia.

En los Cuartos de Final, que sorprendió con su versión de “Kiss”, de Prince, y en la Semifinal interpretó “La grasa de las capitales”.

Finalmente, en la gran final de La Voz Argentina 2025, Alan Lez se subió al escenario con “Cryin’”, de Aerosmith, y quedó en el segundo lugar del reality.

Embed

>> Leer más: El increíble caso de la participante robada dos veces en "La voz Argentina"

Noticias relacionadas
El recuerdo imborrable de Luis Alberto Spinetta

Día Nacional del Músico: se cumplen 76 años del nacimiento de Luis Alberto Spinetta

Dos participantes de MasterChef Celebrity denucniaron maltratos en el reality show

Escándalo en "MasterChef Celebrity": dos ex participantes denunciaron maltratos y favoritismos

Sinners, la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler, rompió un récord histórico al acumular 16 nominaciones en los premios Oscar

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Sandokán se encuentra entre lo más visto en Netflix esta semana

Netflix: una miniserie de época combina piratas, romance y política

Ver comentarios

Las más leídas

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Lo último

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Dónde ver la película que rompió el récord de nominaciones a los Oscar

Dónde ver la película que rompió el récord de nominaciones a los Oscar

Reconquista será sede de la tercera etapa del Campeonato Nacional de Ruta 10K

Reconquista será sede de la tercera etapa del Campeonato Nacional de Ruta 10K

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

La llegada de unidades de este tipo abre una nueva era en la movilidad del país. Especialista local marca la diferencia con los vehículos híbridos

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Ovación
Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final
Ovación

Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final

Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final

Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final

Newells tuvo varias alegrías en sus últimas visitas a Talleres de Córdoba

Newell's tuvo varias alegrías en sus últimas visitas a Talleres de Córdoba

Newells arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Policiales
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

La Ciudad
Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal