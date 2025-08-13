El increíble caso de la participante robada dos veces en "La Voz Argentina"

Valentina Otero se enfrentó con Alan Lez, uno de los preferidos, y ofreció una espectactular performance al ritmo de Charly García. Lo que pasó después sorprendió a todos

Finalmente, este lunes comenzó la etapa de knockouts en La Voz Argentina . En la última gala se vivió una de las presentaciones más épicas del certamen de la mano del team Lali cuando una de las concursantes fue robada por segunda vez, y se consagró como "la mejor perdedora" del certamen.

Cabe recordar que, en esta nueva instancia, dos integrantes del mismo equipo se enfrentan, pero esta vez cada uno interpreta una canción diferente. Además los jurados pueden seguir haciendo uso de las herramientas y comodines como el robo, la doble eliminación y la doble salvación.

Fue así como, en la noche del martes un icónico dúo se enfrentó en los knockouts. En el equipo de Lali , se presentó Alan Lez, el intérprete conocido por su audición a ciegas con "Prisionero" y por su batalla al ritmo de Elvis Presley. Del otro lado del ring, se presentó Valentina Otero, una participante que originalmente pertenecía al team Miranda! pero en sus batallas quedó eliminada y fue salvada por la diva pop . Ambos reversionaron dos clásicos del rock argentino y pusieron de pie al jurado.

En una historia que se repite, Valentina dio una excelente performance en pero volvió a no ser elegida por su coach. Sin embargo, parece que su talento aún debe permanecer en el reality porque una vez más fue robada por otro equipo.

La icónica presentación de Alan Lez y Valentina Otero

En la última gala de "Knockouts", el favorito del certamen Alan Lez interpretó "Cuando pase el temblor" y se enfrentó a Valentina Otero, quien sorprendió con una reversión del clásico de Charly García "Bancate ese defecto". En una de las presentaciones más virales de los knockout, cada uno brilló con su estilo personal, su original interpretación y su voz inigualable.

“Que buen knockout”, dijo Juliana Gattas al finalizar de las presentaciones. Zoe Gotusso, co-coach del Team Lali, agregó: “Lo veíamos venir”. “Esto es un ejemplo hermoso”, sumó La Sole.

Luego algunos de los jurados dieron sus devoluciones, Emanuel Horvilleur, co-coach del Team Miranda!, comenzó: “Muy buenas performances los dos, me encantaron los dos”, y señalando a Alan agregó: “De principio a fin estabas coloca disimo con meternos en esa cosa gótica del carnavalito gótico”. A Valentina le dijo: “Nos despertaste con un cachetazo de actitud”. “Yo me desperté”, intervino bromeando el Chaqueño Palavecino.

“Tener como compañero de knockout a Alan es todo un desafío y una responsabilidad”, afirmó La Sole destacando que Lez es definitivamente uno de los favoritos del certamen por sus interpretaciones pasadas. Luego, la cantante admitió: “Valen estuviste genial, tremenda. Sacaste todo y más. Esto es lo que queremos ver en esta instancia”

Finalmente, llegó el momento de Lali quien tenía que tomar la decisión final por uno de los dos participantes. Antes de revelar su elección le dedicó unas palabras a Valentina: “Uno piensa que esto solo lo puede cantar Charly y de pronto llega una Valentina y hace una de las presentaciones mas icónicas de este año". Y sumó: "Lo que hiciste fue original y enalteciste esta canción”.

Sin embargo, hacia el final la artista pop se inclinó por Alan Lez.

“Sé que este no era un momento muy grato pero quiero que te lleves lo que acabas de hacer, es una carta de presentación muy grosa, muy pocas personas pueden hacer lo que hiciste. Nos regalaste de los mejores shows de este año”, le dijo Lali a Valentina antes de despedirla del certamen.

Valentina Otero, "la mejor perdedora"

Ahora bien, mientras Valentina abrazaba y se despedía de su coach y co-coach, La Sole murmuraba algo junto al Chaqueño Palavecino: claramente estaban tramando un plan. Y así fue como, antes de que la participante abandonara el estudio, se escuchó el inconfundible sonido del botón rojo.

La oriunda de Arequito le robó la participante al team Lali. Los gritos de alegría no tardaron en estallar: Lali comenzó a saltar, revoleó sus tacos por el aire y celebró con euforia, meintras Valentina, emocionada, rompió en llanto. “La mujer más robada de la historia”, exclamó la artista pop. “De acá para arriba”, le aseguró La Sole antes de darle en un sentido abrazo a la participante.