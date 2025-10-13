Quiénes son los candidatos a ganar "La Voz Argentina" 2025

Este lunes se define el certamen y uno de los cuatro finalistas se llevará la victoria: todo lo que hay que saber antes de la gran final

La final de "La Voz Argentina" será este lunes 13 de octubre a partir de las 21:30

El fenómeno de “La Voz Argentina” ha cautivado a los televidentes desde sus primeras emisiones y esta noche llegará a su fin. En una doble gala final cargada de emoción, se dará a conocer al ganador.

Después de un largo recorrido en el que tuvieron su lugar diversos participantes, solo cuatro de ellos consiguieron su pase a la gran final , cada uno representando a un equipo. El domingo, los finalistas brillaron en su última presentación y, este lunes, tras una interpretación con sus coaches, se definirá el desenlace.

Los candidatos a cantar victoria son cuatro, uno por cada equipo. Así, la lista de finalistas se compone por:

- Alan Lez (Team Lali). Alan se ha constituido como uno de los favoritos del público. Desde su aparición, ha conquistado la pantalla con sus enérgicas interpretaciones. El domingo, volvió a demostrar su personalidad al cantar “Crying” de Aerosmith. “Alan es único en el pop argentino”, expresó Lali después de las eufóricas ovaciones recibidas por el finalista.

- Milagros Gerez Amud (Team Soledad). Con apenas 19 años, Milagros se convirtió en la primera finalista del equipo de Sole y ha despertado una gran admiración. El domingo, desplegó una hipnótica versión de “Se dice de mí”, de Tita Merello, sobre el escenario del certamen. Tras su performance se emocionó hasta las lágrimas: “Ya me siento ganadora por todo lo que viví acá”.

- Eugenia Rodríguez (Team Miranda). Aclamada por su talento, Eugenia se animó a cerrar el domingo con una interpretación de la de icónica “I dreamed a dream”, del musical Les Misérables. Por su voz increíble y su historia personal, la artista tucumana conmovió al público profundamente, quien ha leído el potencial que tiene para llevarse la victoria.

- Nicolás Behringer (Team Luck Ra). Recordando sus inicios como músico callejero, Nicolás abrió la gala con una sensible interpretación del clásico “Un pacto para vivir”, de Bersuit Vergarabat. Su presentación, también marcada por una historia de resiliencia, conmovió intensamente al público. “Esta canción está dedicada a todos ustedes que están acá, para mi familia, para este país. Gracias”, concluyó su actuación.

Cómo será el final de “La Voz Argentina”

Después de la gala del domingo en la que los finalistas interpretaron su última canción, este lunes, se definirá quién se lleva la victoria. Desde las 21.30, cada uno se presentará con su coach para darle cierre a una edición cargada de talento y emoción. El resultado se definirá por la votación del público.

Quien consiga consagrarse como el mejor cantante amateur del certamen, recibirá como premio 70 millones de pesos, un auto 0km y un contrato discográfico con el sello de Universal Music. Por su parte, los demás finalistas también serán premiados por su recorrido. Quien quede en segundo puesto se llevará 30 millones de pesos, quien se suba al podio en tercer lugar se quedará con 15 millones y quien ocupe el cuarto lugar obtendrá 5 millones.