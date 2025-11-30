La Capital | Zoom | musical

Llega a Rosario "Alberdi, el musical", la "Hamilton" argentina que es furor en Buenos Aires

Creada integralmente por Pablo Flores Torres, agotó dos meses de funciones en la cartelera porteña. Se podrá ver por única vez en Rosario el 7 de diciembre próximo en el Astengo

Morena Pardo

Por Morena Pardo

30 de noviembre 2025 · 07:59hs
Alberdi

Foto: Archivo / La Capital.

"Alberdi, el musical", llega a Rosario con una única función el 7 de diciembre, después de haber agotado dos meses de funciones en Buenos Aires.

Una obra de teatro musical sobre Juan Bautista Alberdi se convirtió en un fenómeno de la cartelera porteña. A través de una puesta innovadora, “Alberdi, el musical” narra la vida y legado de una figura clave y poco narrada de la historia argentina.

Con más de veinte artistas en escena, incluyendo a dos rosarinos, la obra viene de una gran temporada en el Teatro Regina: ocho funciones agotadas, más de 2.600 espectadores entre octubre y noviembre, y reconocimiento favorable de la crítica y los medios.

En su primera presentación fuera de Buenos Aires, darán una única función en Rosario el domingo 7 de diciembre, a las 20, en el Teatro Astengo (Mitre 754).

El musical combina el dinamismo del rap con los ritmos del folclore argentino para sumergirse en el recorrido de Alberdi, un personaje que no suele tener protagonismo en los libros de historia o en el imaginario popular de los próceres. Sin embargo, es considerado el “arquitecto intelectual de la Nación”.

Con un lenguaje musical actual y una puesta en escena que integra vestuario y escenografía histórica, el espectáculo pone en escena las múltiples contribuciones de Alberdi a la construcción de la Argentina moderna, así como algunos de sus incluso menos conocidos vínculos con personajes como Juan Manuel de Rosas y Domingo Faustino Sarmiento, entre muchos otros.

Embed

>> Leer más: Próceres raperos: se reunió el elenco de "Hamilton", el musical de la década

“Alberdi, el Musical” es una creación integral del músico y actor sanjuanino Pablo Flores Torres, quien se inspiró simultáneamente en la historia argentina y en el fenómeno “Hamilton” (el musical de Lin-Manuel Miranda que revolucionó Broadway en 2015 al llevar al escenario la vida del prócer estadounidense Alexander Hamilton en clave musical y con música rap).

"¿Cómo puede ser que tantos fanáticos del teatro musical conozcan el nombre de todos los próceres norteamericanos y nosotros no tengamos la misma situación acá en Argentina?”, esa fue la pregunta que encendió la chispa en Pablo. Durante cinco años, el dramaturgo se transformó también en investigador: indagó a fondo la figura protagonista y fue dando forma al texto y las canciones que conforman la obra.

Desde su estreno a comienzos de octubre, “Alberdi” se convirtió en un verdadero fenómeno. Conquistó a público de todas las edades, a los amantes del género musical y también a quienes no suelen consumirlo.

“Hay una bajada a tierra de la historia con el código de hoy. En el texto, usamos lenguaje coloquial, no hablamos como en la época. Nos tomamos licencias en ese sentido, pero siempre siendo respetuosos a nivel histórico. Creo que de esa manera es más fácil generar un vínculo y enamorarse de esos personajes que sabés que existieron, y descubrir algunos que no sabes qué existieron”, evaluó Flores Torres en diálogo con La Capital.

Embed

>> Leer más: "Come From Away": un atípico musical que muestra la otra cara de los atentados del 11S

Un musical para todos los públicos

“Para mí hay ante todo una carga patriótica. Los argentinos tenemos eso de que cuando algo nos identifica, agarramos la bandera. La realidad es que se han hecho varios musicales basados en nuestra historia, al contrario de lo que se piensa. Muchas veces la gente nos dice: ‘qué bueno que hayan hecho esto, ya era hora’. Y en realidad hay un montón de musicales pero han tenido tanta repercusión”, sumó, aportando explicaciones posibles de la gran repercusión que tuvo la propuesta.

“Sí creo que ‘Alberdi’ está cautivando también a un público joven, que por lo que nos dicen no viene del nicho del teatro musical. Las entradas las compraba gente que naturalmente no va a ver musicales. Creo que ese es el gran logro de ‘Alberdi’ y creo que por eso está esa percepción de que es la primera vez que se hace algo así. Nos estamos haciendo cargo de eso y con mucha responsabilidad”, agregó Pablo, que además de ser autor, compositor y director de la obra, también interpreta el rol principal.

Si bien “Hamilton” es la referencia más popular, por su estatus de fama global, “Alberdi” se inscribe en una larga tradición de musicales históricos que también es latinoamericana y argentina.

“Hay un musical peruano espectacular que se llama ‘La mariscala’. A mí me motivó mucho que existiera para hacer 'Alberdi'. Hay un musical de Panamá que cuenta su independencia. El otro día nos etiquetaron en un TikTok de Chile que se llama ‘Patriotas’. Acá hay un musical precioso sobre San Martín que se llama ‘El libertador’, que se hizo hasta hace poco con Mariano Zito”, contó Pablo.

Embed - ALBERDI MUSICAL: EL MUNDO VA A HABLAR DE NOSOTROS - En La Noche es Nuestra

>> Leer más: Quién es Albana Fuentes, la actriz que la rompe en "La Sirenita" y será la nueva "Patito Feo"

A diferencia de algunos de esos ejemplos, que se basan en la gesta heroica que suele ser el proceso de independización de una nación, “Alberdi” se enfoca, a través de su personaje central, en el momento de levantar los cimientos de un país, de elegir qué forma de gobierno tendrá ese territorio.

“Uno da por hecho que el país tiene una Constitución y que es una República, pero todo eso se construyó. En esa época, las provincias tenían sus caudillos y eran las figuras de autoridad. Alberdi vino a decir que tenía que haber un orden, que no podía venir cualquiera a bajar línea. En ese momento, eran ideas innovadoras y de las que algunos se reían. Eso es lo fundamental que trazó Alberdi y lo que le dio identidad y estructura al país, y que tomaron otros países de Sudamérica”, destacó Flores Torres.

A su vez, en su larga etapa de investigación, el autor descubrió facetas de Alberdi que no conocía y que elevaron la épica del personaje. “Cuando Urquiza asume el poder, le encarga a Alberdi recorrer las potencias del mundo, que son las mismas que ahora, para que Argentina sea reconocida como país. Entonces Alberdi hizo una gira en la que se reunió con el presidente de Estados Unidos, con la Reina Victoria de Inglaterra, con el emperador de Francia Napoleón III. De hecho, fue el primer argentino que fue recibido como un extranjero en España. Hasta ese momento, España no había reconocido la independencia argentina. Pero Alberdi fue y logró que la Reina Isabel lo reconociera como extranjero”, narró el creador de la obra.

“Ese gesto hizo que Argentina, ante los ojos del mundo, empezara a ser reconocida como país. Es una suerte de declaración de soberanía nacional de la cual yo me enteré sólo por investigar. No es un evento canónico en la historia que nos enseñan”, agregó.

Embed

>> Leer más: La obra "Gwen" narra desde la danza la vida de una gran figura del musical

Otra elección fundamental del musical es darle un lugar destacado a mujeres poco conocidas de la historia que cruzaron sus caminos con Alberdi. “Hay un personaje que se llama Petrona Rosende, fue la primera periodista argentina. Yo no la estudié en la escuela a esa mujer y no tenía idea que existía. Alberdi también se carteaba con un personaje que se llama Ignacia Gómez de Cáneva, que resultó ser una espía de guerra en la Guerra del Paraguay. Era una señora muy coqueta pero usaba esa fachada para meterse en lugares. Son personajes muy fuertes y tienen su lugar en la obra”, adelantó Flores Torres.

Si bien la figura de Alberdi no es de las más célebres de la historia argentina, fue reivindicada recientemente por el presidente Javier Milei, por ser considerado uno de los máximos representantes del liberalismo. En ese sentido, para Pablo y quienes hacen el musical, es importante reforzar que el hecho de que esta obra exista en este momento, no tiene nada que ver con ese lineamiento. De hecho, el autor comenzó a gestar mucho antes de que el actual presidente fuese siquiera candidato.

“La obra tiene la intención de contar una parte de nuestra historia, y después cada uno sacará sus conclusiones sobre eso. A mí me llamó la figura de Alberdi porque mi papá es abogado, y para los abogados, Alberdi es una figura muy importante porque el derecho argentino está basado en sus ideas. De hecho, escribió un libro que se llama ‘Fragmentos preliminares de la historia del derecho” y que estudian todos los abogados. Y la Constitución, ni hablar. Pero mi acercamiento a su figura, viene por ahí”, cerró Flores Torres.

Noticias relacionadas
Lissa, Valeria, Virginia y Lourdes volvieron a los escenarios en noviembre de 2025.

Bandana: Lissa Vera se bajó de los festejos por los 25 años de la banda

Los cuatro episodios finales de la serie Stranger Things son uno de los estrenos destacados de diciembre en el universo de las plataformas de streaming

Los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

El influencer habló por primera vez de su relación con Evangelina Anderson

El video que podría confirmar el romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Cindy Cats es una banda integrada por cinco músicos argentinos 

Quiénes son los Cindy Cats, la banda argentina que convocó a Rosalía, Trueno y Emilia

Ver comentarios

Las más leídas

Un técnico que algunos ven potable para Newells fue despedido tras una dolorosa goleada

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Lo último

Subsidios a la luz y el gas 2026: las respuestas a las dudas más frecuentes

Subsidios a la luz y el gas 2026: las respuestas a las dudas más frecuentes

Santa Fe: liberaron a la mujer que abandonó a su hijo con síndrome de Down

Santa Fe: liberaron a la mujer que abandonó a su hijo con síndrome de Down

Belleza silenciosa: la ciencia que trabaja para mejorar la piel

Belleza silenciosa: la ciencia que trabaja para mejorar la piel

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Las carreras de grado reciben por año unos cien alumnos de otros países que cursan entre un cuatrimestre y un año completos. Buscan tutores para acompañarlos

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Por Carina Bazzoni

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Milei en modo Pac-Man, las fugas en el PJ y el tablero de Pullaro

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en modo Pac-Man, las fugas en el PJ y el tablero de Pullaro

Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

Por Javier Felcaro
Política

Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Por Fermín Sánchez Duque
Motores

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un técnico que algunos ven potable para Newells fue despedido tras una dolorosa goleada

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Ovación
Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Por Juan Iturrez
Ovación

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Newells: el desafío de recuperar la memoria y volver a hacerse fuerte en su propia casa

Newell's: el desafío de recuperar la memoria y volver a hacerse fuerte en su propia casa

Policiales
Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos
Policiales

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

La Ciudad
Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario
Politica

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi
Ovación

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante
La Ciudad

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente