Llega a Rosario "Alberdi, el musical", la "Hamilton" argentina que es furor en Buenos Aires

Creada integralmente por Pablo Flores Torres, agotó dos meses de funciones en la cartelera porteña. Se podrá ver por única vez en Rosario el 7 de diciembre próximo en el Astengo

Una obra de teatro musical sobre Juan Bautista Alberdi se convirtió en un fenómeno de la cartelera porteña. A través de una puesta innovadora, “Alberdi, el musical” narra la vida y legado de una figura clave y poco narrada de la historia argentina.

Con más de veinte artistas en escena, incluyendo a dos rosarinos, la obra viene de una gran temporada en el Teatro Regina: ocho funciones agotadas, más de 2.600 espectadores entre octubre y noviembre, y reconocimiento favorable de la crítica y los medios.

En su primera presentación fuera de Buenos Aires, darán una única función en Rosario el domingo 7 de diciembre, a las 20, en el Teatro Astengo (Mitre 754).

El musical combina el dinamismo del rap con los ritmos del folclore argentino para sumergirse en el recorrido de Alberdi, un personaje que no suele tener protagonismo en los libros de historia o en el imaginario popular de los próceres. Sin embargo, es considerado el “arquitecto intelectual de la Nación”.

Con un lenguaje musical actual y una puesta en escena que integra vestuario y escenografía histórica, el espectáculo pone en escena las múltiples contribuciones de Alberdi a la construcción de la Argentina moderna, así como algunos de sus incluso menos conocidos vínculos con personajes como Juan Manuel de Rosas y Domingo Faustino Sarmiento, entre muchos otros.

“Alberdi, el Musical” es una creación integral del músico y actor sanjuanino Pablo Flores Torres, quien se inspiró simultáneamente en la historia argentina y en el fenómeno “Hamilton” (el musical de Lin-Manuel Miranda que revolucionó Broadway en 2015 al llevar al escenario la vida del prócer estadounidense Alexander Hamilton en clave musical y con música rap).

"¿Cómo puede ser que tantos fanáticos del teatro musical conozcan el nombre de todos los próceres norteamericanos y nosotros no tengamos la misma situación acá en Argentina?”, esa fue la pregunta que encendió la chispa en Pablo. Durante cinco años, el dramaturgo se transformó también en investigador: indagó a fondo la figura protagonista y fue dando forma al texto y las canciones que conforman la obra.

Desde su estreno a comienzos de octubre, “Alberdi” se convirtió en un verdadero fenómeno. Conquistó a público de todas las edades, a los amantes del género musical y también a quienes no suelen consumirlo.



“Hay una bajada a tierra de la historia con el código de hoy. En el texto, usamos lenguaje coloquial, no hablamos como en la época. Nos tomamos licencias en ese sentido, pero siempre siendo respetuosos a nivel histórico. Creo que de esa manera es más fácil generar un vínculo y enamorarse de esos personajes que sabés que existieron, y descubrir algunos que no sabes qué existieron”, evaluó Flores Torres en diálogo con La Capital.



Un musical para todos los públicos

“Para mí hay ante todo una carga patriótica. Los argentinos tenemos eso de que cuando algo nos identifica, agarramos la bandera. La realidad es que se han hecho varios musicales basados en nuestra historia, al contrario de lo que se piensa. Muchas veces la gente nos dice: ‘qué bueno que hayan hecho esto, ya era hora’. Y en realidad hay un montón de musicales pero han tenido tanta repercusión”, sumó, aportando explicaciones posibles de la gran repercusión que tuvo la propuesta.

“Sí creo que ‘Alberdi’ está cautivando también a un público joven, que por lo que nos dicen no viene del nicho del teatro musical. Las entradas las compraba gente que naturalmente no va a ver musicales. Creo que ese es el gran logro de ‘Alberdi’ y creo que por eso está esa percepción de que es la primera vez que se hace algo así. Nos estamos haciendo cargo de eso y con mucha responsabilidad”, agregó Pablo, que además de ser autor, compositor y director de la obra, también interpreta el rol principal.

Si bien “Hamilton” es la referencia más popular, por su estatus de fama global, “Alberdi” se inscribe en una larga tradición de musicales históricos que también es latinoamericana y argentina.

“Hay un musical peruano espectacular que se llama ‘La mariscala’. A mí me motivó mucho que existiera para hacer 'Alberdi'. Hay un musical de Panamá que cuenta su independencia. El otro día nos etiquetaron en un TikTok de Chile que se llama ‘Patriotas’. Acá hay un musical precioso sobre San Martín que se llama ‘El libertador’, que se hizo hasta hace poco con Mariano Zito”, contó Pablo.

A diferencia de algunos de esos ejemplos, que se basan en la gesta heroica que suele ser el proceso de independización de una nación, “Alberdi” se enfoca, a través de su personaje central, en el momento de levantar los cimientos de un país, de elegir qué forma de gobierno tendrá ese territorio.

“Uno da por hecho que el país tiene una Constitución y que es una República, pero todo eso se construyó. En esa época, las provincias tenían sus caudillos y eran las figuras de autoridad. Alberdi vino a decir que tenía que haber un orden, que no podía venir cualquiera a bajar línea. En ese momento, eran ideas innovadoras y de las que algunos se reían. Eso es lo fundamental que trazó Alberdi y lo que le dio identidad y estructura al país, y que tomaron otros países de Sudamérica”, destacó Flores Torres.





A su vez, en su larga etapa de investigación, el autor descubrió facetas de Alberdi que no conocía y que elevaron la épica del personaje. “Cuando Urquiza asume el poder, le encarga a Alberdi recorrer las potencias del mundo, que son las mismas que ahora, para que Argentina sea reconocida como país. Entonces Alberdi hizo una gira en la que se reunió con el presidente de Estados Unidos, con la Reina Victoria de Inglaterra, con el emperador de Francia Napoleón III. De hecho, fue el primer argentino que fue recibido como un extranjero en España. Hasta ese momento, España no había reconocido la independencia argentina. Pero Alberdi fue y logró que la Reina Isabel lo reconociera como extranjero”, narró el creador de la obra.

“Ese gesto hizo que Argentina, ante los ojos del mundo, empezara a ser reconocida como país. Es una suerte de declaración de soberanía nacional de la cual yo me enteré sólo por investigar. No es un evento canónico en la historia que nos enseñan”, agregó.

Otra elección fundamental del musical es darle un lugar destacado a mujeres poco conocidas de la historia que cruzaron sus caminos con Alberdi. “Hay un personaje que se llama Petrona Rosende, fue la primera periodista argentina. Yo no la estudié en la escuela a esa mujer y no tenía idea que existía. Alberdi también se carteaba con un personaje que se llama Ignacia Gómez de Cáneva, que resultó ser una espía de guerra en la Guerra del Paraguay. Era una señora muy coqueta pero usaba esa fachada para meterse en lugares. Son personajes muy fuertes y tienen su lugar en la obra”, adelantó Flores Torres.

Si bien la figura de Alberdi no es de las más célebres de la historia argentina, fue reivindicada recientemente por el presidente Javier Milei, por ser considerado uno de los máximos representantes del liberalismo. En ese sentido, para Pablo y quienes hacen el musical, es importante reforzar que el hecho de que esta obra exista en este momento, no tiene nada que ver con ese lineamiento. De hecho, el autor comenzó a gestar mucho antes de que el actual presidente fuese siquiera candidato.

“La obra tiene la intención de contar una parte de nuestra historia, y después cada uno sacará sus conclusiones sobre eso. A mí me llamó la figura de Alberdi porque mi papá es abogado, y para los abogados, Alberdi es una figura muy importante porque el derecho argentino está basado en sus ideas. De hecho, escribió un libro que se llama ‘Fragmentos preliminares de la historia del derecho” y que estudian todos los abogados. Y la Constitución, ni hablar. Pero mi acercamiento a su figura, viene por ahí”, cerró Flores Torres.