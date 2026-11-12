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Inaugura Emergentes 2026, la exposición que reúne a 30 artistas de Argentina en el CEC

Se trata de un programa que promueve la práctica artística como un espacio de investigación sensible, encuentro y experimentación

12 de noviembre 2026 · 17:44hs
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Se inaugura la exposición Emergentes 

Se inaugura la exposición Emergentes 

El Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) se llena de arte, diseño experimental, intervenciones espaciales, fotografía y ensayo audiovisual. El jueves 19 de noviembre, se inaugura una nueva edición de la exposición Emergentes, con entrada libre y gratuita.

Emergentes es un programa del CEC que promueve la práctica artística como un espacio de investigación sensible, encuentro y experimentación. Acompaña procesos experimentales de artistas en etapa de exploración, ofreciendo un espacio para compartir con el público las búsquedas y ensayos que dan forma a sus poéticas.

La propuesta se inaugura el 19 de noviembre y podrá visitarse de viernes a domingos de 16 a 20 h con entrada libre y gratuita. En la planta baja del CEC, el público podrá transitar diferentes espacios y vivenciar las producciones de artistas de todo el país.

Este año, como novedad, se presentan de manera simultánea los proyectos seleccionados en todas las categorías: Intervenciones en el espacio, Fotografía, Expresiones digitales y Producción audiovisual. Además, se invitó al colectivo Lalito de la Escuela Musto de Rosario a participar de la exposición con un proyecto que transforma etiquetas litográficas en panfletos poéticos. Además, se invitó a Luis Rodríguez a expandir su intervención Hogar Sintáxis los pasillos del edificio.

>> Leer más: Domingo de cierre de la exposición Emergentes: arte, plantines, y globos en el CEC

Las propuestas de Emergentes 2026

La edición 2026 se desarrolló con una perspectiva amplia y diversa, que incluyó instancias de acompañamiento, desarrollo y presentación pública. Las obras exploran las relaciones entre cuerpos, materiales y espacios, proponiendo modos de creación sostenidos en una sensibilidad ecológica hacia los afectos y las formas de vida compartidas. Las y los artistas desarrollaron sus proyectos a lo largo de varios meses de trabajo y con el acompañamiento curatorial Georgina Ricci y tutorías, que sumaron con Clarisa Appendino, Leo Nuñez, Valeria Buffa, quienes integraron el jurado de selección.

En este recorrido, el público podrá transitar por las producciones seleccionadas de la convocatoria nacional. Habrá una cápsula de Diseño experimental en el que se encontrarán proyectos orientados al desarrollo de piezas que proponen una aproximación experimental al diseño, explorando sus modos de producción, materialización y presentación. Se presentan Cápsula Pillpintu de Milena Coria (Rosario, Santa Fe); Formas Cultivadas del colectivo Utopia Haus, integrado por Luciana Dittamo y Santiago Palarich (Rosario, Santa Fe); y Universos del colectivo Artelier, integrado por Victoria Destefano y Julieta Memmo (Rosario, Santa Fe).

Asimismo habrá intervenciones en el Espacio: Proyectos que exploran las posibilidades espaciales del galpón del CEC incorporando distintos lenguajes y soportes como instalaciones, esculturas, acciones performáticas, dispositivos lumínicos o entornos inmersivos. Se presentan Condición de lo Visible de Bartolomé Shanahan Arribillaga (Rosario, Santa Fe); la basura de uno de la serie el tesoro de otros de Baltazar Gaspoz (Rosario, Santa Fe); El roce mínimo: una ontología de la luz del Grupo Ápice, integrado por Stefanía Nela Bonato y Andrés Pedro Di Martino (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Paisaje cultural de Mailén Bascourleguy (Rosario, Santa Fe); s/t de June’s Thriller (Juliana Arias, Rosario, Santa Fe); y la obra Acuerpamiento textil a cargo del colectivo Territorio Colaborativo, integrado por Julia Cabrolié, Maria Constanza Ruibal, Julia Cosimi Cannata, Nahir Palazzini, Denise Maldonado, Florencia Leyba, Melina Sabatini, Florencia Fabián, Elio Dominguez, Soledad Simon, Lucia Moras, Eugenia Lucia Raisz, Renata Quinteros Yuvone (Córdoba).

Recorriendo los pasillos hasta los galpones podrán verse los proyectos de Fotografía Experimental, proyectos que indagan en los lenguajes, procedimientos, soportes y materialidades de la imagen, incluyendo cruces con distintos medios y tecnologías a través de series o ensayos. Se presentan Sampleo de uchi (Belén de Escobar, Buenos Aires); Puerta Ventana del colectivo Lesidiots, integrado por Nicolas Puntano y Luka Bordon (Rosario, Santa Fe); y Papeles mutantes de Sebastián Zelaya (Rosario, Santa Fe).

Además habrá proyectos audiovisuales experimentales, proyectos vinculados a la exploración de formatos y procedimientos del lenguaje audiovisual contemporáneo con obras de corta duración. Se presentan V13- Experimento fragmentado de Victoria di fazio - TuTi (Rosario, Santa Fe), Preludio de un destello de Nicolás Onischuk (Mar del Plata, Buenos Aires), 195 EN STOPMOTION de Maira Robledo (Rosario, Santa Fe), Entre susurros y piedras de Carolina Acevedo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Shakespeare in the Trash de Maxi Quintero (Rosario, Santa Fe) y Lxs caminantes de Mariel Britez (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

>> Leer más: Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

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