Silvina Gandini presenta su disco–libro "Tierra relevé"

Sobre el espectáculo, Silvina adelantó: “Mi intención es que el público pueda penetrar a la experimentación de sucesivas capas de tiempo y espacio, en una invitación a la anacronía que provoca un proceso biográfico. Entre músicas, pinturas, escena de video-arte, danza y escenografía”.

Las entradas están disponibles de forma presencial en la boletería del CCPE (abierta jueves, viernes y sábados, de 15 a 19) o de forma online a través del sistema 1000tickets.

“La ruptura de lo estatuido forma parte de mi esencia. Pero fundamentalmente esto surgió también como búsqueda de soluciones, ante la dificultad que hoy tenemos los músicos de poder llevar a algún formato real nuestra música, el CD como el vinilo hoy no están al libre acceso de todos. Todo está en las redes ¿Y cómo podemos vender nuestra obra hoy? Me pareció un hecho poético hacer un libro–disco, de interacción y por qué no lúdico con el público. Otra manera de llegada. No conozco ningún material similar como el planteado, me atrevo a decir que es el primero en el formato conceptual”, agregó Gandini sobre su flamante trabajo.

"Tierra relevé" se suma así a la extensa discografía de la artista, que ya cuenta con otros seis álbumes: "Centón de vida" (1999), "Sobre el Camino" (2003), "El Retorno" (2007), "La Tempestad" (2016- música original de obra de teatro homónima), "Recursos Humanos" (2020), y "Agua" (2021).



Finalmente, Gandini aseguró que este dijo es un homenaje a sus padres y a uno de sus grandes ídolos musicales: Gustavo Cerati. En este sentido, sostuvo: “Me toca narrar mi propia historia, cómo me abarca el arte todo. No es una necesidad del ego, sino más bien una necesidad de vida, que en pandemia logró ubicarse y rescatarme en una explosión de vida-amor. En el marco de ella perdí a mis padres, dos personajes amorosos, pintorescos, de los cuales cada vez más reconozco, en mí, sus esencias. A manera de homenaje al amor que se tenían, que nos teníamos, dedico esta obra con un gracias infinito”.