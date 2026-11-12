En Netflix, una miniserie adolescente promete drama y misterio

A lo largo de 8 episodios, la nueva incorporación sigue a las estudiantes de una escuela católica cuando una fiesta de Halloween se sale de control

"El cuerpo", la nueva miniserie de drama y suspenso, ya está disponible en Netflix

Entre los nuevos estrenos de Netflix , llegó “El cuerpo”, una miniserie de drama adolescente que combina las típicas tensiones de la edad con una trama de suspenso que juega con el terror psicológico y lo sensual.

Creada por Quinn Shepard, la producción cuenta con 8 capítulos , por lo que se constituye como una historia ideal para maratonear , ya que engancha de a poco a los espectadores en un guion que se va tornando más oscuro y complejo en cada capítulo.

En “El cuerpo”, Kristina Bogic, Geena Meszaros, Sara Boustany, Sofia Wyle, Shirley Chen, Louisa Krause y Nnamdi Asomugha, interpretan a un grupo de estudiantes de una escuela católica que no tienen ningún problema con jugar con los límites de la moral, de las reglas establecidas ni de lo religioso.

De qué se trata “El cuerpo”

La historia de “El cuerpo” se desencadena en una fiesta de Halloween, donde un grupo de estudiantes dedicadas al baile realizan un ritual de iniciación, esperando que les de suerte para sus próximas competencias.

Pero todo se descarrila cuando una de las integrantes del grupo vive una experiencia sobrenatural y, desde ese entonces, todas las estudiantes empiezan a manifestar síntomas extraños, acompañados por una sensación de culpa, visiones proféticas, secretos oscuros y deseos prohibidos.

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Trailer de “El cuerpo”