Tres películas para un fin de semana a puro Netflix

La plataforma sumó producciones de suspenso, comedia y terror que tienen a los usuarios más que comprometidos. De qué se tratan las nuevas incorporaciones

Con los últimos estrenos e incorporaciones de Netflix , los usuarios estuvieron reeligiendo sus nuevas producciones favoritas. Con comedia, suspenso y terror, algunas películas estuvieron destacando por encima de todas las novedades, llevándose todas las reproducciones. Y de cara al fin de semana, vale la pena saber de qué se tratan las favoritas del momento.

Porque elegir qué ver en Netflix se puede convertir en una tarea complicada . Y seguirle el hilo a los estrenos es otro gran desafío. Por eso, vale hacer un repaso de las películas que llegaron hace poco y ya engancharon a una buena cantidad de usuarios.

Después de su estreno oficial en el Festival de Cine de Venecia, este film francés de suspenso llegó al streaming. Dirigida por Tristan Séguéla, “Un buen abogado” cuenta con las actuaciones de Laurent Lafitte, Anthony Bajon y Mélanie Laurent, y, como adelanta su nombre, se mete de lleno en el terreno judicial.

La trama sigue a Leónard, un abogado que, tras un período de rehabilitación por una sobredosis, se encuentra frente a uno de los momentos más difíciles de su carrera. En sólo una semana, deberá intentar recuperar su prestigio profesional y preparar su propia defensa para enfrentar un juicio que podría cambiar su futuro. Para lograrlo, contará con la ayuda de una tenaz pasante llamado Noé, que se convertirá en una pieza clave en medio de una carrera contrarreloj.

“Mi mejor amiga”

Para los que prefieren zambullirse en una historia cómica, marcada por los paisajes hermosos y la posibilidad de viajar a través de la pantalla, no pueden perderse “Mi mejor amiga”. Este film brasileño dirigido por Susana Garcia y protagonizado por Ingrid Guimarães y Mônica Martelli, propone un abordaje cómico del “síndrome del nido vacío”, que combina con otras complejidades de la edad como la menopausia.

La trama presenta a Julia y Clara, dos amigas en sus cincuenta que toman una decisión alocada que impulsará toda la trama. Cuando sus hijas se mudan a estudiar a Portugal, la dupla decide ir en secreto tras ellas, sin saber que experimentarán un viaje que cambiará sus vidas.

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“Scream 7”

La última película de la histórica franquicia meta slasher ‘’Scream’’ llegó al streaming para los fanáticos del terror. “Scream 7”, creada por Kevin Williamson, vuelve con su villano característico listo para cobrarse su venganza, y reúne a un elenco encabezado por Neve Campbell, Courteney Cox e Isabel May en una sátira terrorífica imperdible para los amantes del género.

En esta entrega, un nuevo asesino se pone en la piel de Ghostface, y aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida, convirtiendo a su hija en su próxima víctima. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas.