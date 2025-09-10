La Capital | Zoom | La voz argentina

Siguen los escándalos en "La Voz Argentina": una participante denunció que "está todo armado"

Bianca Calabrese, eliminada en la etapa de batallas, habló en un show de stand up su recorrido en el reality show

10 de septiembre 2025 · 10:41hs
Una participante de La Voz Argentina hizo polémicas declaraciones sobre el certamen

Una participante de "La Voz Argentina" hizo polémicas declaraciones sobre el certamen

“La Voz Argentina”, el reality show más visto del país, atraviesa días de polémicas. Aunque el programa suele enfocarse en el talento y no en el drama televisivo, en las últimas semanas comenzaron a circular acusaciones de fraude y sospechas de que el certamen está “arreglado”.

El primero en levantar la voz, y no para cantar, fue el concursante chileno Martín Guerrero que aseguró que su audición había sido editada y su voz modificada para la emisión. Poco después, Abril Robledo, participante del Team Miranda, publicó un extenso descargo en redes sociales insinuando que la votación del público había sido manipulada.

En las últimas horas, otra polémica se desató cuando una concursante del Team Lali realizó comentarios irónicos sobre el show durante un espectáculo de stand up. Entre risas y chistes sobre su paso por el programa, dejó entrever que el reality “estaba arreglado”.

Se trata de Bianca Calabrese, una ex participante de La Voz que pertenecía al Team Lali. Calabrese llegó hasta la instancia de las batallas en las que fue eliminada tras enfrentarse con Jaime Muñoz.

>> Leer más: El team Miranda! brilló en "La voz Argentina": una balada de Celine Dion puso de pie al jurado

La galas de Bianca Calabrese en "La Voz Argentina"

Bianca Calabrese, una cantante de 21 años oriunda de Ramos Mejía, sorprendió al jurado de La Voz Argentina durante su audición a ciegas con una interpretación del clásico tanguero “Gricel”. Hacia el final de su presentación, Lali Espósito presionó el botón rojo y la incorporó a su equipo.

Embed

En la etapa de batallas, Bianca interpretó “Razón de vivir” junto a Jaime Muñoz, quien se presentó acompañado de su guitarra.

En su devolución, Lali destacó: “Son cantantes muy especiales pero hay algo que no puede no suceder, no se me paró un pelito y la verdad es que sentí que los dos intentaban hacerlo bien y que ahí quedó”.

A Bianca le dijo: “Te vi querer hacerlo bien y a Jaime lo vi en su zona de confort”, aunque finalmente se inclinó por Muñoz, y Bianca fue eliminada del certamen.

Embed

Tiempo después, la joven artista asistió a un espectáculo de stand up, donde expresó su malestar por su eliminación del reality.

La acusación de Bianca Calabrese

Fue durante el show de stand up de Julián Bellese cuando Bianca Calabrese, exparticipante de La Voz Argentina, compartió detalles de su paso por el reality. Cabe remarcar que en este tipo de espectáculos, los comediantes suelen invitar al público a participar y contar sus historias. En este sentido, la joven cantante no dudó en aprovechar el espacio.

“Soy cantante. Tengo 21 años, me llamo Bianca. Canto tango”, comenzó. Luego, lanzó: “Yo empiezo a ventilar acá”. Acto seguido, disparó una fuerte acusación: “Este año estuve en La Voz. Pasé un par de rondas, pero bueno… está medio armado. Llegué hasta la Batalla, quedé en el team Lali”.

Entre risas, Bellese imitó a los jurados del programa. Luego Bianca relató: “Perdí con Jaime. Él canta folclore y yo tango. Pero cantamos juntos un folclore”. En ese momento, el comediante le preguntó: “¿Sentís que está bien que hayas perdido?”. En una risa incómoda, Bianca respondió: “No voy a opinar de eso”.

Antes de finalizar su participación en el show, la joven interpretó un fragmento de una canción mientras Bellese simulaba ser una de las sillas giratorias de "La Voz Argentina".

>> Leer más: Nueva polémica en "La voz Argentina": otra participante acusó al programa de fraude

Embed

Noticias relacionadas
Una participante denunció que hubo fraude en el programa La voz Argentina.

Nueva polémica en "La voz Argentina": otra participante acusó al programa de fraude

Luck Ra tuvo que tomar la decisión más difícil en La voz Argentina.

Triple empate en "La voz Argentina": Luck Ra tomó la decisión más difícil

La voz Argentina inauguró la fase de Rounds

"La voz Argentina": los "Rounds", votos secretos y el eliminado del team Lali

Los jurados sorprendieron con una interpretación de La isla del sol en La voz Argentina.

"La voz Argentina": cómo quedaron los equipos y quién volvió al certamen

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Lo último

Nuevos impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

"Nuevos" impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

Fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

Fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Una pareja dejó a sus mascotas en su vehículo mientras hacía compras en Rosario. Intervino la policía. Qué arrojó el estudio sanitario y en qué condición estaban los animales
Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete
La Ciudad

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Ovación
La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa
Ovación

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Policiales
Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

La Ciudad
Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete
La Ciudad

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto
Zoom

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra
La Región

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Módolo: El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa

Por Alvaro Torriglia
Economía

Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei
Política

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
Economía

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
El Mundo

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

Un chico de 13 años tenía todo listo para un tiroteo masivo en Washington
Información General

Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %
Información General

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado
Información General

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: No nos moveremos ni un milímetro
Politica

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14% en Nueva York
Economía

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14% en Nueva York

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza
Economía

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"