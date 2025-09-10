Siguen los escándalos en "La Voz Argentina": una participante denunció que "está todo armado"

Bianca Calabrese, eliminada en la etapa de batallas, habló en un show de stand up su recorrido en el reality show

“La Voz Argentina” , el reality show más visto del país, atraviesa días de polémicas. Aunque el programa suele enfocarse en el talento y no en el drama televisivo, en las últimas semanas comenzaron a circular acusaciones de fraude y sospechas de que el certamen está “arreglado”.

El primero en levantar la voz, y no para cantar, fue el concursante chileno Martín Guerrero que aseguró que su audición había sido editada y su voz modificada para la emisión. Poco después, Abril Robledo , participante del Team Miranda , publicó un extenso descargo en redes sociales insinuando que la votación del público había sido manipulada.

En las últimas horas, otra polémica se desató cuando una concursante del Team Lali realizó comentarios irónicos sobre el show durante un espectáculo de stand up. Entre risas y chistes sobre su paso por el programa, dejó entrever que el reality “estaba arreglado”.

Se trata de Bianca Calabrese, una ex participante de La Voz que pertenecía al Team Lali. Calabrese llegó hasta la instancia de las batallas en las que fue eliminada tras enfrentarse con Jaime Muñoz.

La galas de Bianca Calabrese en "La Voz Argentina"

Bianca Calabrese, una cantante de 21 años oriunda de Ramos Mejía, sorprendió al jurado de La Voz Argentina durante su audición a ciegas con una interpretación del clásico tanguero “Gricel”. Hacia el final de su presentación, Lali Espósito presionó el botón rojo y la incorporó a su equipo.

Embed

En la etapa de batallas, Bianca interpretó “Razón de vivir” junto a Jaime Muñoz, quien se presentó acompañado de su guitarra.

En su devolución, Lali destacó: “Son cantantes muy especiales pero hay algo que no puede no suceder, no se me paró un pelito y la verdad es que sentí que los dos intentaban hacerlo bien y que ahí quedó”.

A Bianca le dijo: “Te vi querer hacerlo bien y a Jaime lo vi en su zona de confort”, aunque finalmente se inclinó por Muñoz, y Bianca fue eliminada del certamen.

Embed

Tiempo después, la joven artista asistió a un espectáculo de stand up, donde expresó su malestar por su eliminación del reality.

La acusación de Bianca Calabrese

Fue durante el show de stand up de Julián Bellese cuando Bianca Calabrese, exparticipante de La Voz Argentina, compartió detalles de su paso por el reality. Cabe remarcar que en este tipo de espectáculos, los comediantes suelen invitar al público a participar y contar sus historias. En este sentido, la joven cantante no dudó en aprovechar el espacio.

“Soy cantante. Tengo 21 años, me llamo Bianca. Canto tango”, comenzó. Luego, lanzó: “Yo empiezo a ventilar acá”. Acto seguido, disparó una fuerte acusación: “Este año estuve en La Voz. Pasé un par de rondas, pero bueno… está medio armado. Llegué hasta la Batalla, quedé en el team Lali”.

Entre risas, Bellese imitó a los jurados del programa. Luego Bianca relató: “Perdí con Jaime. Él canta folclore y yo tango. Pero cantamos juntos un folclore”. En ese momento, el comediante le preguntó: “¿Sentís que está bien que hayas perdido?”. En una risa incómoda, Bianca respondió: “No voy a opinar de eso”.

Antes de finalizar su participación en el show, la joven interpretó un fragmento de una canción mientras Bellese simulaba ser una de las sillas giratorias de "La Voz Argentina".

