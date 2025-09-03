La Capital | Zoom | La voz argentina

Nueva polémica en "La Voz Argentina": otra participante acusó al programa de fraude

Tras su eliminación en los Playoffs, Abril Robledo del team Miranda! hizo un fuerte descargo en redes sociales

3 de septiembre 2025 · 10:40hs
Una participante denunció de fraude al programa La Voz Argentina

Una participante denunció de fraude al programa "La Voz Argentina"

"La Voz Argentina" continúa pisando fuerte en la televisión argentina y en las redes sociales. Noche tras noche, el certamen se vuelve más competitivo y cada vez son menos los participantes que persiguen el sueño de convertirse en el gran talento nacional. Sin embargo, en las últimas horas, una participante eliminada hizo una polémica denuncia en redes sociales.

No es la primera vez que un concursante realiza una acusación de este tipo. Tiempo atrás, el chileno Martín Guerrero apuntó contra la producción del ciclo y reveló que su voz había sido modificada y editada, además de asegurar que no se mostró en televisión lo que realmente ocurrió durante su eliminación.

Ahora fue el turno de Abril Robledo, exintegrante del equipo de Miranda!, quien tras quedar fuera del reality en la etapa de los Playoffs utilizó sus redes para lanzar una dura denuncia contra el programa más visto del país.

El Playoff de Abril Robledo

Cabe recordar que durante la etapa de los Playoff, cada jurado tenía la posibilidad de salvar a cinco participantes, tres eran salvados por el voto telefónico y los otros tres quedaban eliminados del certamen. Abril Robledo formó parte de este último grupo.

En su presentación interpretó la canción “Tu peor error” en el team Miranda! “Estamos orgullosos, tu voz es muy sólida y la usas muy bien”, le dijo Ale Sergi al finalizar su performance. Juliana Gattas agregó: “Además de lo técnico que fue perfecto también encarnaste muy bien el personaje de esta canción”.

Aquella noche, el dúo Miranda salvó a Thomás Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello.

De esta manera, quedaron en el voto del público seis participantes: Aimel Salí, Abril Robledo, Federico Caravatti, Emiliano Villagra, Lisandro Domínguez y Eugenia Rodríguez. Hacia el final de la noche Nico Occhiato reveló quienes fueron los participantes más votados en el voto telefónico y Abril quedó fuera del reality show.

Qué dijo Abril Robledo

Minutos después de su eliminación, Abril Robledo hizo un fuerte descargo en sus redes sociales en el que acusó al programa de fraude.

A través de sus historias de instagram escribió: “Los resultados a veces sorprenden... Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien. Tal vez por eso era más fácil que mi camino en el certamen termine ahora y no más adelante. Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso, que no pasó desapercibido”.

Luego, agregó: “Me voy tranquila, porque los resultados no son todo, y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina”.

Fue en ese momento cuando lanzó contundente: “No sé si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó, pero yo me quedo con lo más valioso: el amor de la gente, cada mensaje, cada palabra y cada abrazo que me demuestra que mi voz llegó a donde tenía que llegar”. Y sumó: "Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular", dando a entender que la votación del público fue manipulada.

